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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 22.02 WIB

Ramalan Karier Zodiak Gemini Jumat, 23 Oktober 2026: Kembangkan Ide dan Tingkatkan Produktivitas

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific)

JawaPos.com - Karier Gemini pada Jumat, 23 Oktober 2026, dapat berkembang melalui pemanfaatan kreativitas dan keterampilan berkomunikasi untuk menghadapi berbagai tantangan pekerjaan.

Kemampuan melihat persoalan dari sudut pandang berbeda bisa membantumu menemukan cara baru yang lebih efektif, terutama ketika gagasan tersebut didukung perencanaan matang dan penjelasan yang mudah dipahami.

Berikut ramalan karier zodiak Gemini pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Gemini sebaiknya memulai hari dengan menentukan pekerjaan yang paling membutuhkan perhatian sebelum beralih ke tanggung jawab lainnya.

Banyaknya ide yang muncul terkadang membuatmu tertarik mengerjakan beberapa hal sekaligus, tetapi kebiasaan tersebut berisiko membagi konsentrasi dan menghambat penyelesaian tugas utama.

Cobalah menyusun daftar pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingan dan batas waktu agar setiap tanggung jawab dapat ditangani secara lebih terarah.

Setelah satu tugas selesai, kamu bisa melanjutkan pekerjaan berikutnya tanpa harus terus memikirkan berbagai hal yang belum dikerjakan.

Kreativitas yang dimiliki Gemini juga dapat menjadi keunggulan ketika tim menghadapi persoalan yang membutuhkan pendekatan berbeda.

Editor: Novia Tri Astuti
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