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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 22.01 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Jumat, 23 Oktober 2026: Kenali Batas Tubuh dan Tenangkan Pikiran

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Cancer pada Jumat, 23 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan kebutuhan fisik sekaligus memberikan ruang bagi pikiran untuk beristirahat di tengah kesibukan.

Ketika berbagai urusan datang secara bersamaan, kamu mungkin terlalu fokus mencari penyelesaian hingga tidak menyadari bahwa tubuh mulai membutuhkan jeda.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Cancer pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Cancer sebaiknya tidak terus memaksakan diri ketika rasa lelah mulai muncul atau kemampuan berkonsentrasi terasa menurun.

Berhenti sejenak untuk memulihkan tenaga bukan berarti mengabaikan tanggung jawab, melainkan memberikan kesempatan kepada tubuh agar dapat kembali menjalankan aktivitas dengan lebih nyaman.

Jika jadwal harian terasa padat, cobalah menyusun ulang kegiatan berdasarkan tingkat kepentingannya dan tunda pekerjaan yang tidak harus diselesaikan segera.

Cara tersebut dapat membantu mengurangi tekanan sekaligus memberikan waktu yang lebih cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

Pola makan juga perlu mendapatkan perhatian agar kebutuhan nutrisi harian tetap terpenuhi.

Editor: Novia Tri Astuti
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