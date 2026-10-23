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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.58 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Jumat, 23 Oktober 2026: Jaga Energi dan Kenali Batas Tubuh

Ilustrasi zodiak Leo (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Jumat, 23 Oktober 2026, perlu diperhatikan dengan menjaga keseimbangan antara kesibukan, kebutuhan istirahat, dan kebiasaan yang mendukung kebugaran.

Dorongan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan memang dapat membuatmu lebih bersemangat menjalani hari, tetapi jangan sampai keinginan untuk terus produktif membuat kebutuhan tubuh terabaikan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Leo pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Leo sebaiknya lebih peka terhadap kondisi fisik, terutama ketika harus menjalani sejumlah kegiatan yang menguras tenaga dan konsentrasi.

Jika tubuh mulai terasa lelah, berikan waktu untuk beristirahat sebelum kembali melanjutkan aktivitas.

Tidak semua pekerjaan harus diselesaikan sekaligus, sehingga kamu dapat menyusun ulang prioritas ketika jadwal terasa terlalu padat.

Memaksakan diri terus bergerak meskipun tenaga mulai berkurang justru dapat membuat aktivitas terasa semakin berat.

Karena itu, usahakan menyisipkan jeda di antara berbagai tanggung jawab agar tubuh memiliki kesempatan untuk memulihkan energi.

Editor: Novia Tri Astuti
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