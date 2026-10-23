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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.48 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Jumat, 23 Oktober 2026: Atur Aktivitas dan Kurangi Tekanan

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Jumat, 23 Oktober 2026, perlu dijaga dengan membangun rutinitas yang seimbang antara menyelesaikan pekerjaan, memenuhi kebutuhan tubuh, dan menyediakan waktu untuk beristirahat.

Kebiasaan memikirkan berbagai tanggung jawab secara mendalam bisa membuatmu terus sibuk bahkan setelah pekerjaan selesai, sehingga kesempatan untuk memulihkan tenaga terkadang terabaikan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo sebaiknya mulai menentukan batas waktu yang jelas antara kegiatan produktif dan waktu pribadi.

Menyelesaikan pekerjaan memang penting, tetapi memaksakan diri terus aktif tanpa jeda justru dapat membuat tubuh dan pikiran semakin lelah.

Cobalah menyusun jadwal berdasarkan prioritas agar tugas yang mendesak dapat diselesaikan tanpa harus mengorbankan seluruh waktu istirahat.

Hindari pula kebiasaan melewatkan waktu makan atau tidur terlalu larut hanya karena ingin menuntaskan semua pekerjaan dalam satu hari.

Tubuh membutuhkan asupan nutrisi dan waktu pemulihan yang cukup agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik.

Editor: Novia Tri Astuti
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