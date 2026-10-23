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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.47 WIB

Ramalan Karier Zodiak Virgo Jumat, 23 Oktober 2026: Maksimalkan Ketelitian dan Atur Waktu

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Karier Virgo pada Jumat, 23 Oktober 2026, dapat terbantu oleh kemampuan menganalisis persoalan dan memperhatikan detail ketika menghadapi pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi.

Tugas yang semula tampak sulit bisa terasa lebih ringan jika kamu menyusun langkah pengerjaan secara sistematis dan menetapkan sasaran yang sesuai dengan waktu yang tersedia.

Berikut ramalan karier zodiak Virgo pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo sebaiknya memanfaatkan kebiasaan bekerja secara teratur untuk menyelesaikan tanggung jawab dengan hasil yang maksimal.

Ketika menghadapi pekerjaan yang kompleks, pecahlah tugas tersebut menjadi beberapa bagian agar setiap tahapan lebih mudah dipantau dan diselesaikan.

Cara ini juga dapat membantumu mengetahui bagian mana yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar tanpa kehilangan gambaran mengenai target utama.

Meski begitu, kamu perlu berhati-hati terhadap kecenderungan untuk terus memperbaiki pekerjaan karena ingin memastikan semuanya sempurna.

Terlalu lama memeriksa hal-hal kecil berisiko membuat waktu habis sebelum tugas utama benar-benar selesai.

Editor: Novia Tri Astuti
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