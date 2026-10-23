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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.44 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Jumat, 23 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Jumat, 23 Oktober 2026, perlu mendapatkan perhatian melalui kebiasaan menjaga kebugaran sekaligus memberikan waktu yang cukup bagi tubuh dan pikiran untuk memulihkan diri.

Keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain memang dapat membuatmu lebih peka terhadap kebutuhan sekitar, tetapi jangan sampai perhatian tersebut membuat kebutuhan pribadi justru terabaikan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra sebaiknya mulai mengenali batas kemampuan diri, terutama ketika rutinitas harian dipenuhi pekerjaan, tanggung jawab, dan berbagai urusan yang membutuhkan perhatian.

Kamu tidak harus menyelesaikan seluruh kewajiban sekaligus karena beberapa kegiatan masih bisa dijadwalkan ulang tanpa menimbulkan masalah berarti.

Susun agenda berdasarkan tingkat kepentingan agar waktu dan tenaga dapat digunakan secara lebih efektif.

Jika tubuh mulai terasa lelah atau pikiran sulit berkonsentrasi, cobalah mengambil jeda sebelum kembali melanjutkan aktivitas.

Kebiasaan tidur dengan durasi yang cukup dan jadwal yang teratur juga perlu dipertahankan agar tubuh memperoleh kesempatan untuk memulihkan energi setelah menjalani kesibukan.

Editor: Novia Tri Astuti
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