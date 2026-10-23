5 Weton yang Mengantongi Rezeki Besar Setelah Sering Jatuh Bangun Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Sebagian orang menjalani hidup dengan jalur yang naik turun. Penghasilan mulai stabil, lalu pekerjaan berhenti.

Usaha mulai berkembang, lalu kerugian datang. Keuangan mulai membaik, lalu kebutuhan besar menguras semuanya.

Pola semacam ini terasa melelahkan, apalagi jika terjadi berulang kali.

Namun, ada hal yang menarik dari pola tersebut. Setelah melewati masa sulit, orang-orang ini hampir selalu menemukan jalan lain.

Hidup mereka bukan berarti bebas dari masalah. Justru jatuh bangun berkali-kali seolah menjadi bagian dari perjalanan yang harus dilalui.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, pola seperti ini konon dikaitkan dengan weton tertentu.

Pemilik weton tersebut dipercaya bukan tipe orang yang rezekinya datang dengan mudah.

Akan tetapi, ketika satu pintu tertutup, mereka seolah selalu menemukan pintu lainnya.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki pola seperti ini?

Berikut 5 weton yang konon sering mengalami jatuh bangun, tetapi selalu menemukan jalan rezeki baru.

Weton terakhir memiliki karakter yang cukup menarik untuk Anda simak dihimpun dari kanal YouTube Nala Weton.

1. Selasa Pahing

Dalam penafsiran tradisional Jawa, Selasa Pahing sering dikaitkan dengan pribadi yang memiliki kemauan kuat.

Pemilik weton ini konon tidak mudah puas dengan keadaan. Mereka memiliki keinginan untuk terus berkembang dan memperbaiki hidup.