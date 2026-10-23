Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.42 WIB

Ramalan Karier Zodiak Libra Jumat, 23 Oktober 2026: Berani Berpendapat dan Atur Prioritas

Ilustrasi zodiak Libra (pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (pikisuperstar)

JawaPos.com - Karier Libra pada Jumat, 23 Oktober 2026, menyoroti pentingnya keberanian dalam menyampaikan ide serta kecermatan mengatur pekerjaan ketika beberapa tanggung jawab harus diselesaikan secara bersamaan.

Kemampuanmu membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain bisa menjadi modal berharga, tetapi jangan sampai keinginan menjaga suasana tetap nyaman membuatmu mengesampingkan pendapat yang sebenarnya perlu disampaikan.

Berikut ramalan karier zodiak Libra pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Saat menemukan cara yang berpotensi membuat pekerjaan lebih efektif, Libra sebaiknya tidak ragu mengemukakan gagasan tersebut kepada rekan kerja maupun atasan.

Sampaikan usulan dengan penjelasan yang masuk akal, didukung informasi yang relevan, serta menggunakan bahasa yang sopan dan profesional.

Cara berkomunikasi yang terarah dapat membantu orang lain memahami manfaat dari ide yang kamu ajukan.

Kamu tidak harus selalu menyetujui pandangan orang lain hanya demi menghindari perbedaan pendapat.

Selama disampaikan dengan alasan yang jelas dan tetap menghargai lawan bicara, perbedaan gagasan justru dapat membuka kesempatan untuk menemukan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan tim.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Scorpio Jumat, 23 Oktober 2026: Bangun Kerja Sama dan Jaga Fokus - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Scorpio Jumat, 23 Oktober 2026: Bangun Kerja Sama dan Jaga Fokus

Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.37 WIB

Ramalan Karier Zodiak Sagittarius Jumat, 23 Oktober 2026: Asah Keterampilan dan Perluas Peluang - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Sagittarius Jumat, 23 Oktober 2026: Asah Keterampilan dan Perluas Peluang

Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.29 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Jumat, 23 Oktober 2026: Terbuka pada Bantuan dan Masukan - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Jumat, 23 Oktober 2026: Terbuka pada Bantuan dan Masukan

Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.20 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore