Ramalan Karier Zodiak Libra Jumat, 23 Oktober 2026: Berani Berpendapat dan Atur Prioritas

Ilustrasi zodiak Libra (pikisuperstar)
JawaPos.com - Karier Libra pada Jumat, 23 Oktober 2026, menyoroti pentingnya keberanian dalam menyampaikan ide serta kecermatan mengatur pekerjaan ketika beberapa tanggung jawab harus diselesaikan secara bersamaan.
Kemampuanmu membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain bisa menjadi modal berharga, tetapi jangan sampai keinginan menjaga suasana tetap nyaman membuatmu mengesampingkan pendapat yang sebenarnya perlu disampaikan.
Saat menemukan cara yang berpotensi membuat pekerjaan lebih efektif, Libra sebaiknya tidak ragu mengemukakan gagasan tersebut kepada rekan kerja maupun atasan.
Sampaikan usulan dengan penjelasan yang masuk akal, didukung informasi yang relevan, serta menggunakan bahasa yang sopan dan profesional.
Cara berkomunikasi yang terarah dapat membantu orang lain memahami manfaat dari ide yang kamu ajukan.
Kamu tidak harus selalu menyetujui pandangan orang lain hanya demi menghindari perbedaan pendapat.
Selama disampaikan dengan alasan yang jelas dan tetap menghargai lawan bicara, perbedaan gagasan justru dapat membuka kesempatan untuk menemukan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan tim.
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Jawa Pos
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