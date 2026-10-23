5 Zodiak Ini Diramalkan Panen Rezeki Nomplok Oktober 2026, Akhirnya Ketekunan Berbuah Hasil

JawaPos.com - Setiap orang pernah berada pada titik ketika usaha terasa panjang, sementara hasilnya belum juga tampak.

Pada saat seperti itu, banyak orang mencari penguat batin, dan salah satunya adalah membaca pesan simbolis dari kartu tarot.

Ramalan zodiak memang bukan penentu nasib, melainkan cermin yang mengajak Anda merenungkan langkah yang telah dan akan diambil.

Memasuki Oktober 2026, 5 kartu tarot terpilih untuk 5 zodiak yang diramalkan berpeluang menerima rezeki nomplok.

Istilah ini merujuk pada keberuntungan atau rezeki yang datang tiba-tiba, bahkan sering kali dari arah yang tidak disangka.

Namun, setiap kartu membawa syarat tersiratnya sendiri, yakni kegigihan, kebijaksanaan, keyakinan, kerja keras, atau ketabahan.

Kelima kartu tersebut adalah Strength, Temperance, The Star, Nine of Pentacles, dan Ten of Wands.

Masing-masing mewakili satu zodiak, yaitu Leo, Sagitarius, Akuarius, Virgo, dan Aries.

Menariknya, pesan kelimanya saling melengkapi: rezeki tidak sekadar datang, tetapi menghampiri mereka yang siap menyambutnya.

Mari kita simak satu per satu, mulai dari zodiak pertama yang dirangkum dari kanal YouTube Ryan Mercury pada Rabu (21/10).

1. Leo: Kartu Strength, Kegigihan yang Berbuah Hasil

Kartu Strength jatuh kepada Leo, dan maknanya jelas: kegigihan harus terus dipertahankan demi mencapai ambisi.

Kartu ini menggambarkan kekuatan yang lahir bukan dari kekerasan, melainkan dari ketenangan dan keteguhan hati.

Jika Anda tergolong Leo, bisa jadi saat ini ada target besar yang sedang Anda kejar dengan sepenuh tenaga.