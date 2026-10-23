Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Jumat, 23 Oktober 2026: Rawat Diri dan Jaga Keseimbangan

JawaPos.com - Kesehatan Scorpio pada Jumat, 23 Oktober 2026, perlu dijaga melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara teratur, terutama ketika kesibukan mulai menyita banyak waktu dan perhatian.

Keinginan untuk menyelesaikan berbagai persoalan memang bisa membuatmu terus berpikir, tetapi jangan sampai kebutuhan tubuh sendiri justru terabaikan di tengah upaya tersebut.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Scorpio sebaiknya mulai memperhatikan kembali pola aktivitas harian agar tubuh tetap mendapatkan waktu istirahat yang memadai.

Ketika pekerjaan menumpuk atau persoalan pribadi terasa rumit, kamu mungkin terdorong untuk terus mencari solusi tanpa menyadari bahwa energi mulai berkurang.

Padahal, tidur yang cukup dan jadwal makan yang teratur merupakan bagian penting dari kebiasaan menjaga kebugaran.

Cobalah menyusun rutinitas yang lebih seimbang dengan memberikan jeda di antara berbagai kegiatan, terutama setelah menjalani aktivitas yang membutuhkan banyak tenaga maupun konsentrasi.