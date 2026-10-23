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Niko Sulpriyono
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.38 WIB

Ramalan 5 Zodiak dengan Kekayaan yang Bikin Melongo di Akhir Bulan Oktober 2026

Ilustrasi Zodiak yang Kekayaannya Bikin Melongo (freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak yang Kekayaannya Bikin Melongo (freepik)

JawaPos.com - Akhir Oktober 2026 tinggal hitungan hari, dan banyak orang mulai bertanya-tanya tentang peruntungan finansial mereka. 

Apakah ada kejutan rezeki yang menanti sebelum bulan ini berakhir? 

Pertanyaan semacam ini wajar muncul, sebab menjelang pergantian bulan, orang cenderung menghitung ulang pencapaian dan harapan.

Pembacaan kartu tarot kali ini menyoroti 5 zodiak yang diisyaratkan menerima kelimpahan luar biasa. 

Setiap zodiak dipasangkan dengan satu kartu yang membawa pesan berbeda tentang sumber rezeki, mulai dari hubungan personal, bantuan dari sosok tak terduga, pilihan hidup yang melimpah, hingga kebahagiaan batin dan perayaan atas keberhasilan.

Kekayaan yang bikin melongo hanya mungkin terwujud jika isyarat kartu dipadukan dengan usaha nyata, ketelitian membaca peluang, serta pengelolaan keuangan yang bijak.

Simak ulasan lengkap berikut untuk mengetahui apakah zodiak Anda termasuk dalam daftar yang dihimpun dari YouTube Ryan Mercury. 

Bacalah dengan pikiran terbuka, lalu jadikan isyarat ini sebagai dorongan untuk lebih peka terhadap setiap kesempatan yang hadir pada penghujung Oktober 2026.

1. Gemini dengan Kartu The Lovers: Kelimpahan Datang dari Orang yang Dikasihi

Kartu The Lovers menjadi penanda utama bagi zodiak Gemini. Kartu ini lazim dikaitkan dengan hubungan, pilihan hati, dan keselarasan. 

Pada akhir Oktober 2026, kartu ini menunjukkan bahwa sumber rezeki Anda berkaitan erat dengan pasangan atau orang yang Anda sayangi.

Bagi Gemini yang sudah menjalin hubungan, kerja sama dengan pasangan berpotensi membuka pintu rezeki, baik melalui usaha bersama, dukungan finansial, maupun peluang dari lingkaran pasangan. 

Bagi Gemini yang masih lajang, kartu ini menandakan hadirnya sosok baru yang membawa cinta sekaligus kelimpahan.

Jaga komunikasi dan kejujuran dalam setiap hubungan. Kehadiran orang yang tepat dapat mengangkat taraf hidup Anda menjadi lebih sejahtera, asalkan Anda berani membuka diri dan tidak menutup pintu bagi kesempatan baru.

2. Aquarius dengan Kartu Six of Swords: Rezeki dari Sosok yang Tidak Disangka

Editor: Novia Tri Astuti
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