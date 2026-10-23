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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.37 WIB

Ramalan Karier Zodiak Scorpio Jumat, 23 Oktober 2026: Bangun Kerja Sama dan Jaga Fokus

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Karier Scorpio pada Jumat, 23 Oktober 2026, menyoroti pentingnya komunikasi yang terbuka dan kemampuan menyesuaikan diri ketika bekerja bersama orang-orang dengan sudut pandang berbeda.

Sejumlah pekerjaan mungkin membutuhkan koordinasi lebih intensif, sehingga kamu perlu menyampaikan gagasan secara terarah sekaligus memberikan ruang bagi orang lain untuk mengemukakan pendapatnya.

Berikut ramalan karier zodiak Scorpio pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika harus menyelesaikan tugas bersama, pastikan setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawab masing-masing.

Pembagian pekerjaan yang jelas dapat membantu mengurangi kesalahpahaman serta membuat proses penyelesaian tugas berjalan lebih teratur.

Jika muncul perbedaan pendapat, Scorpio sebaiknya tidak terburu-buru menganggapnya sebagai bentuk penolakan terhadap gagasan yang disampaikan.

Dengarkan terlebih dahulu alasan di balik pandangan rekan kerja, kemudian sampaikan pertimbanganmu dengan bahasa yang tenang dan mudah dipahami.

Apabila persoalan berkaitan dengan informasi yang kurang tepat, periksa kembali fakta dan data yang tersedia sebelum menentukan langkah berikutnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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