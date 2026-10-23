Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.37 WIB

Ramalan Shio Kelinci Besok Sabtu 24 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Kelinci besok Sabtu 24 Oktober 2026 / foto : Magnific/ magnific - Image

Ramalan Shio Kelinci besok Sabtu 24 Oktober 2026 / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Bagi pemilik Shio Kelinci, hari Sabtu, 24 Oktober 2026 menghadirkan suasana yang tenang namun penuh peluang.

Ramalan untuk besok menunjukkan bahwa kesabaran dan ketelitian akan menjadi kunci utama bagimu.

Keuangan, kesehatan, karier, dan cinta sama-sama mendapat sorotan dalam ramalan kali ini. Sikap diplomatis khas diprediksi membantu banyak urusan sepanjang hari.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Jumat (23/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kelinci besok Sabtu 24 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Kumpulkan informasi keuangan dengan sabar, sebab kejelian dan ketenanganmu menangkap pengeluaran kecil yang tersembunyi dengan mudah.

Angka empat menyarankanmu membagi pengeluaran ke empat pos berikut: kebutuhan pokok, tabungan, dana darurat, dan hiburan.

Amplop atau catatan berwarna merah dapat mengingatkanmu bahwa investasi kecil yang disengaja akan bertumbuh seiring waktu.

Hindari pembelian impulsif, karena kamu sebaiknya menahan diri agar keputusan finansial tidak diambil dengan terlalu tergesa-gesa.

Suasana hari itu mendukung kebiasaan meninjau ulang setiap rencana pengeluaran secara cermat sebelum uang benar-benar keluar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Keuangan Perlu Diatur, Pekerjaan Penuh Tantangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Keuangan Perlu Diatur, Pekerjaan Penuh Tantangan

Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.34 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Waspada Utang dan Ketegangan dengan Pasangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Waspada Utang dan Ketegangan dengan Pasangan

Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.32 WIB

Ramalan Shio Macan Besok Sabtu 24 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Shio Macan Besok Sabtu 24 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.25 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore