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Dhiaz Asihing Pamartany
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.34 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Keuangan Perlu Diatur, Pekerjaan Penuh Tantangan

Ilustrasi zodiak Pisces (pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (pikisuperstar)

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Lantas, bagaimana peruntungan Pisces dalam karier, cinta, keuangan dan kesehatan? Cek selangkapnya yang dilansir dari astroved berikut ini

1. Karier Pisces

Dalam urusan pekerjaan, Pisces diperkirakan menghadapi sejumlah hambatan yang membuat penyelesaian tugas tidak berjalan sesuai harapan.

Hasil yang diperoleh mungkin belum menunjukkan perkembangan signifikan meskipun sudah berusaha maksimal.

Untuk mengantisipasinya, Pisces disarankan menyusun jadwal kerja secara sistematis dan menentukan prioritas.

Hindari mengerjakan banyak hal sekaligus apabila justru membuat pekerjaan semakin berantakan. Bersikap sabar dan teliti dapat membantu mengurangi kesalahan serta menjaga produktivitas.

2. Cinta dan Hubungan Pisces

Kehidupan asmara Pisces membutuhkan pendekatan yang santai dan penuh pengertian. Terlalu memikirkan persoalan kecil berisiko memicu ketegangan yang sebenarnya bisa dihindari.

Bagi Pisces yang sudah memiliki pasangan, cobalah membangun komunikasi tanpa tekanan. Berikan ruang bagi satu sama lain untuk menyampaikan perasaan dengan nyaman.

Sementara itu, Pisces yang masih lajang sebaiknya tidak terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai seseorang yang sedang dekat dengannya.

3. Keuangan Pisces

Kondisi keuangan Pisces perlu mendapatkan perhatian lebih. Pemasukan atau hasil dari pengelolaan dana mungkin belum sesuai dengan harapan, sehingga mengatur pengeluaran bisa terasa lebih sulit.

Pisces sebaiknya mengevaluasi anggaran, membatasi pembelian yang tidak mendesak, dan mendahulukan kebutuhan pokok.

Hindari mengambil keputusan finansial secara impulsif hanya karena mengharapkan keuntungan dalam waktu singkat. Perencanaan yang realistis akan membantu menjaga kestabilan keuangan.

4. Kesehatan Pisces

Kebingungan dan pikiran yang tidak tenang berpotensi memengaruhi kondisi Pisces sepanjang hari. Perasaan hampa atau kurang bersemangat juga bisa muncul ketika berbagai urusan tidak berjalan sesuai keinginan.

Cobalah menyediakan waktu untuk beristirahat, melakukan meditasi, atau menjalani aktivitas yang membuat pikiran lebih rileks. Jangan memaksakan diri ketika tubuh membutuhkan jeda.

Jika keluhan fisik atau perasaan tertekan berlangsung terus-menerus, pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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