7 Weton Primbon Jawa yang Jatuh Berkali-kali, Namun Justru Menemukan Kekuatan Setelah Kegagalan

JawaPos.com - Ketika pekerjaannya mulai membaik, muncul ujian baru. Ketika keuangannya mulai stabil, datang kebutuhan besar yang tidak terduga.

Namun, pada saat mereka merasa berada di titik paling bawah, beberapa waktu kemudian mereka justru mampu bangkit kembali.

Dalam tradisi primbon Jawa, pola kehidupan seperti ini dipercaya berkaitan dengan weton tertentu.

Orang-orang dengan weton tersebut bukanlah mereka yang hidupnya selalu beruntung. Sebaliknya, jalan hidup mereka konon penuh dengan pasang surut yang silih berganti.

Meskipun demikian, ada satu hal yang membedakan mereka dari kebanyakan orang, yaitu kemampuan untuk berdiri kembali setiap kali terjatuh.

Lalu, weton apa sajakah yang dipercaya memiliki pola kehidupan semacam ini?

Mengapa mereka justru sering menemukan kekuatan setelah mengalami kegagalan?

Pertanyaan tersebut menarik untuk ditelusuri, baik sebagai bagian dari kekayaan budaya Jawa maupun sebagai bahan refleksi tentang ketangguhan manusia dalam menghadapi cobaan.

Perlu Anda ketahui, pembahasan dalam artikel ini bersumber dari kepercayaan tradisional dan penafsiran primbon Jawa, sehingga sebaiknya dibaca sebagai khazanah budaya.

Mari kita simak 7 weton tersebut secara saksama hingga akhir yang dirangkum dari kanal YouTube Nala Weton yang dirangkum pada (22/10).

1. Selasa Pahing

Dalam penafsiran tradisional Jawa, Selasa Pahing sering dikaitkan dengan karakter yang memiliki semangat kuat dan tidak mudah menyerah.

Pemilik weton ini konon dapat melewati beberapa fase kehidupan yang cukup berat.

Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, mereka mungkin tampak kehilangan arah untuk sementara waktu.