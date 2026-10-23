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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.32 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Jumat, 23 Oktober 2026: Jaga Stamina dan Atur Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Sagittarius pada Jumat, 23 Oktober 2026, menjadi hal yang perlu diperhatikan, terutama ketika berbagai kegiatan membuat waktu terasa berjalan begitu cepat.

Semangat untuk terus bergerak dan mencoba hal baru memang bisa memberikan pengalaman menyenangkan, tetapi jangan sampai keinginan tersebut membuat tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan tenaga.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Sagittarius pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sagittarius sebaiknya mulai lebih peka terhadap sinyal yang diberikan tubuh, termasuk ketika rasa lelah muncul di tengah pekerjaan atau aktivitas harian.

Jangan menganggap kelelahan sebagai sesuatu yang harus selalu dilawan, sebab tubuh juga membutuhkan jeda agar tetap mampu menjalankan rutinitas dengan nyaman.

Jika beberapa hari terakhir dipenuhi kesibukan, cobalah meninjau kembali agenda yang sudah disusun dan sisihkan waktu untuk beristirahat.

Aktivitas yang tidak terlalu penting bisa ditunda sementara agar kamu memiliki kesempatan untuk mengembalikan energi.

Perhatikan pula apabila tubuh terasa lebih lemas daripada biasanya atau kondisi kurang bugar tetap muncul meskipun waktu istirahat sudah cukup.

Editor: Novia Tri Astuti
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