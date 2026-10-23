Ramalan Zodiak Aquarius Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Waspada Utang dan Ketegangan dengan Pasangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)
JawaPos.com - Pemilik zodiak Aquarius perlu mempersiapkan diri menghadapi sejumlah tantangan pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Berbagai urusan mungkin tidak berjalan sesuai harapan, mulai dari hubungan dengan rekan kerja yang terasa kurang nyaman hingga persoalan keuangan yang membutuhkan perhatian lebih.
Dalam situasi seperti ini, Aquarius disarankan untuk tidak mudah terpancing emosi dan menghadapi setiap masalah dengan sabar agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Selain pekerjaan, hubungan asmara dan kondisi keuangan juga menjadi perhatian penting. Pengeluaran keluarga yang berlebihan berpotensi membuat Aquarius harus mencari pinjaman, sedangkan komunikasi yang kurang tepat dapat memicu ketegangan dengan pasangan.
Untuk membantu menenangkan pikiran, Aquarius dapat melakukan kegiatan sosial, seperti berdonasi sesuai kemampuan, serta memberikan waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat.
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1. Karier Aquarius
Dalam urusan karier, Aquarius mungkin menghadapi situasi yang kurang menyenangkan saat berinteraksi dengan rekan kerja. Perbedaan pendapat atau persoalan kecil berpotensi mengganggu konsentrasi jika terus dipikirkan.
Aquarius sebaiknya tidak membesar-besarkan masalah yang sebenarnya dapat diabaikan. Tetaplah bersikap profesional dan fokus menyelesaikan tanggung jawab yang sudah menjadi prioritas.
Jika menghadapi kritik atau perkataan yang kurang menyenangkan, hindari memberikan tanggapan secara emosional.
Dengan menjaga sikap dan mengutamakan pekerjaan, Aquarius dapat mengurangi risiko konflik yang tidak perlu di lingkungan kerja.
2. Cinta dan Hubungan Aquarius
Kehidupan asmara Aquarius membutuhkan kehati-hatian dalam berkomunikasi. Suasana hati yang kurang baik dapat membuat percakapan dengan pasangan berakhir dengan kesalahpahaman.
Jika emosi sedang sulit dikendalikan, mengambil jeda sebelum melanjutkan pembicaraan bisa menjadi pilihan yang bijaksana. Namun, diam sebaiknya digunakan untuk menenangkan diri, bukan untuk menghukum atau mengabaikan pasangan.
Setelah suasana lebih tenang, Aquarius dapat kembali membicarakan persoalan dengan bahasa yang baik. Sikap saling menghargai akan membantu menjaga hubungan tetap harmonis.
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Jawa Pos
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