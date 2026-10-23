3 Shio yang Harapannya Banyak Jadi Kenyataan di Akhir Oktober 2026, Hal-Hal Indah Segera Datang

Shio yang diramalkan harapannya banyak jadi kenyataan di akhir Oktober 2026 saat hal-hal indah segera datang. (dok: pexels)
JawaPos.com - Selama menjalani hidup tentu seseorang pernah memiliki harapan atau menginginkan sesuatu.
Bila berhasil mewujudkan atau meraih tentu akan jadi satu kegembiraan dan kebanggan tersendiri.
Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri ada segelintir orang yang mungkin akan memperoleh banyak keberuntungan.
Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan harapannya banyak jadi kenyataan di akhir Oktober 2026 saat hal-hal indah segera datang.
1. Shio Kuda
Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio kuda diramalkan akan dinaungi keberuntungan di akhir tahun 2026 ini.
Astrolog meyakini, berbagai kemudahan akan dapat dirasakan di setiap tujuan atau urusan yang tengah diupayakan.
Mereka pun jadi memiliki peluang besar untuk meraih serangkaian pencapaian yang membanggakan.
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