Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Jumat, 23 Oktober 2026: Kelola Stres dan Jaga Kebugaran

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Jumat, 23 Oktober 2026, perlu mendapatkan perhatian, terutama ketika pikiran dipenuhi kekhawatiran tentang pekerjaan, keluarga, atau orang-orang terdekat.

Kebiasaan menyelesaikan tanggung jawab tanpa banyak mengeluh memang dapat membantu kamu tetap produktif, tetapi kebutuhan tubuh untuk beristirahat tidak seharusnya diabaikan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn sebaiknya mulai menata kembali rutinitas agar waktu untuk bekerja tidak menghabiskan seluruh energi yang dimiliki.

Sisihkan kesempatan untuk beristirahat di sela-sela aktivitas dan hindari memaksakan diri ketika tubuh mulai menunjukkan tanda kelelahan.

Jika terdapat persoalan yang belum menemukan jalan keluar, cobalah memusatkan perhatian pada hal-hal yang masih bisa kamu kendalikan.

Memikirkan berbagai kemungkinan secara berlebihan justru dapat membuat pikiran semakin terbebani tanpa memberikan penyelesaian yang nyata.