Usia 40 Bukan Garis Akhir: 5 Weton Jawa yang Konon Menemukan Rezeki Setelah Lama Tersesat

JawaPos.com - Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ada orang yang hidupnya seperti berputar-putar di tempat selama bertahun-tahun, lalu tiba-tiba menemukan arah ketika memasuki usia 40 tahun? Pada masa muda, rezeki terasa seret.

Kerja keras sudah dilakukan, berbagai usaha sudah dicoba, tetapi hasilnya belum sebanding. Setiap langkah seolah selalu terbentur masalah.

Namun, setelah melewati usia 40 tahun, keadaan perlahan berubah.

Penghasilan mulai membaik, peluang baru berdatangan, dan orang yang dahulu tidak mengenal mereka mulai menawarkan kerja sama.

Ada pula yang baru menemukan sumber rezeki terbaiknya ketika usianya sudah tidak muda lagi.

Bagi mereka, tahun-tahun yang tampak sia-sia ternyata menjadi jalan panjang menuju pintu yang tepat.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, beberapa weton dikaitkan dengan pola kehidupan semacam itu.

Perlu digarisbawahi bahwa hal ini tidak berarti pemiliknya pasti kaya setelah usia 40 tahun.

Primbon hanya memandang usia matang sebagai salah satu fase penting dalam perjalanan hidup seseorang, yaitu fase ketika pengalaman mulai menemukan tempatnya.

Lalu, benarkah ada weton yang jalan rezekinya berbeda setelah usia 40 tahun?

Mari kita bahas 5 weton yang sering dikaitkan dengan perubahan tersebut dilansir dari kanal YouTube Nala Weton.

Simak sampai akhir, karena weton terakhir dipercaya memiliki pola perubahan yang paling menarik untuk direnungkan.

1. Selasa Pahing: Kegagalan yang Disulap Menjadi Modal

Dalam penafsiran tradisional Jawa, Selasa Pahing dikaitkan dengan pribadi yang bersemangat kuat dan tidak mudah menyerah.