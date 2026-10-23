Ramalan Zodiak Capricorn Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Pekerjaan Menumpuk, Waspada Pengeluaran



Berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn besok Sabtu, 24 Oktober 2026 yang dilansir dari astroved.



1. Karier Capricorn



Dalam urusan karier, Capricorn mungkin menghadapi jadwal pekerjaan yang padat dan melelahkan. Sejumlah tugas membutuhkan perhatian lebih, sementara perbedaan pendapat dengan rekan kerja dapat menambah beban pikiran.



Agar pekerjaan tidak semakin menumpuk, Capricorn sebaiknya menyusun jadwal berdasarkan tingkat kepentingan. Selesaikan tugas secara bertahap dan hindari mengerjakan terlalu banyak hal sekaligus.



Jika muncul masalah dengan rekan kerja, utamakan komunikasi yang profesional daripada memperpanjang perdebatan.



Perencanaan yang baik akan membantu Capricorn menggunakan waktu secara lebih efisien dan mengurangi tekanan selama bekerja.



2. Cinta dan Hubungan Capricorn



Kehidupan asmara Capricorn membutuhkan kesabaran ekstra. Suasana hati yang kurang baik dapat membuat Capricorn mudah tersinggung dan berbicara dengan nada tinggi kepada pasangan.



Jika tidak dikendalikan, perbedaan pendapat sederhana bisa berkembang menjadi pertengkaran. Karena itu, Capricorn perlu membiasakan diri untuk mendengarkan sebelum memberikan tanggapan. Hindari membahas persoalan sensitif ketika sedang marah.



Sikap yang lebih santai, ramah, dan terbuka dapat membantu menjaga hubungan tetap harmonis. Luangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati agar kedua pihak dapat saling memahami.



3. Keuangan Capricorn



Keuangan Capricorn perlu dikelola dengan lebih hati-hati. Upaya meningkatkan pemasukan mungkin menghadapi hambatan, sementara pengeluaran yang tidak diperlukan berpotensi mengurangi uang yang tersedia.



Capricorn sebaiknya memprioritaskan kebutuhan pokok dan menunda pembelian yang masih bisa ditunda. Periksa kembali anggaran agar pengeluaran tidak melebihi kemampuan. Jika memiliki uang tambahan, sisihkan sebagian untuk tabungan atau kebutuhan mendesak.



Kebiasaan mengatur keuangan secara disiplin dapat membantu menjaga kestabilan finansial meskipun ada pengeluaran tak terduga.



4. Kesehatan Capricorn



Dari sisi kesehatan, Capricorn perlu memperhatikan kondisi pencernaan. Pola makan yang kurang teratur atau konsumsi makanan terlalu pedas dapat memicu rasa tidak nyaman pada sebagian orang.



Usahakan makan tepat waktu, memilih makanan yang sesuai dengan kondisi tubuh, dan mencukupi kebutuhan air putih. Istirahat yang cukup juga penting untuk membantu menjaga kebugaran.



Jika gangguan pencernaan berlangsung lama atau semakin berat, sebaiknya konsultasikan kepada tenaga medis.