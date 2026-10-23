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Niko Sulpriyono
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.18 WIB

5 Zodiak Berpeluang Memperoleh Dana Pinjaman Oktober 2026: Sinyal Kartu Tarot yang Jarang Dibahas

Ilustrasi Zodiak Dapat Dana Pinjaman (magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Dapat Dana Pinjaman (magnific)

JawaPos.com - Setiap orang pernah berada pada titik ketika kebutuhan finansial mendesak datang lebih cepat daripada kesiapan keuangan. 

Pada saat seperti itu, uluran tangan dari orang terdekat sering terasa jauh lebih berharga daripada angka yang tertera di rekening. 

Tidak mengherankan jika banyak orang mencari petunjuk tentang kapan bantuan itu akan tiba, termasuk melalui pembacaan kartu tarot.

Bulan Oktober 2026 menghadirkan 5 kartu yang menarik untuk dicermati. 

Setiap kartu mewakili satu zodiak dan menggambarkan sosok tertentu yang kemungkinan hadir dalam hidup Anda. 

Sosok tersebut dapat berupa sahabat, anggota keluarga, rekan kerja, atau orang yang selama ini tidak terduga.

Pembacaan ini tidak menekankan jumlah uang, tetapi hubungan di balik bantuan tersebut. 

Dalam tradisi tarot, dana yang datang melalui orang yang tulus dan berpengaruh dipandang sebagai tanda kelimpahan yang sedang bergerak menuju Anda. 

Karena itu, makna setiap kartu layak dibaca sebagai gambaran situasi, bukan sekadar daftar keberuntungan.

Gunakan uraian berikut sebagai bahan renungan, lalu tetap bijak dalam mengelola keuangan, termasuk saat menerima pinjaman dari siapa pun. 

Mari kita mulai dari zodiak pertama yang dirangkum dari kanal YouTube Ryan Mercury pada Rabu (21/10).

1. Cancer: King of Cups, Sosok Tulus yang Peduli

Kartu King of Cups jatuh pada zodiak Cancer. Kartu ini melambangkan sosok laki-laki yang matang secara emosional, penuh perhatian, dan tulus. 

Ia peduli terhadap kehidupan Anda dan menginginkan kebahagiaan Anda tanpa pamrih.

Sosok tersebut dapat hadir sebagai teman, kakak, adik, orang tua, atau bahkan atasan. 

Editor: Novia Tri Astuti
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