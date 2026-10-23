Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Jumat, 23 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Jumat, 23 Oktober 2026, perlu dijaga dengan membangun rutinitas yang seimbang, terutama ketika pikiran dipenuhi banyak gagasan dan keinginan untuk menyelesaikan berbagai rencana.
Semangat yang tinggi memang dapat membantu meningkatkan produktivitas, tetapi terlalu sibuk menjalankan banyak aktivitas sekaligus berisiko membuat kebutuhan tubuh terabaikan.
Aquarius sebaiknya mulai memperhatikan pembagian waktu antara bekerja, menjalankan kegiatan pribadi, dan beristirahat.
Ketika terlalu bersemangat mengejar target, kamu mungkin tidak menyadari bahwa tubuh membutuhkan jeda untuk memulihkan energi.
Cobalah menyusun jadwal harian yang realistis dan memberikan waktu istirahat di antara aktivitas agar konsentrasi tetap terjaga.
Jika mulai merasa lelah, jangan memaksakan diri untuk terus bekerja hanya demi menyelesaikan seluruh rencana dalam satu waktu.
Bagi Aquarius yang banyak menggunakan komputer atau ponsel, penting untuk menghindari kebiasaan duduk terlalu lama tanpa mengubah posisi tubuh.
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Jawa Pos
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