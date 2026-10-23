Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dhiaz Asihing Pamartany
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.15 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Peluang Karier Terbuka, Keuangan Bersinar

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific/pikisuperstar)

Baca Juga: Ramalan Zodiak Scorpio Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Emosi Mudah Terpancing, Waspada Pengeluaran

Komunikasi yang terbuka dengan pasangan dapat mempererat hubungan, sementara kondisi tubuh yang bugar membantu menunjang aktivitas sehari-hari.

Meski peluang terlihat menjanjikan, Sagitarius tetap perlu memanfaatkan kesempatan dengan bijaksana agar hasil yang diperoleh dapat mendukung rencana jangka panjang.

Inilah ramalan lengkap zodiak Sagitarius mulai dari karier, cinta, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier Sagitarius

Dalam urusan karier, Sagitarius berpeluang mendapatkan kesempatan kerja baru yang membawa kepuasan. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, informasi atau peluang yang muncul dapat menjadi langkah awal untuk menemukan posisi yang sesuai dengan kemampuan.

Sementara itu, bagi yang sudah bekerja, usaha dan tanggung jawab yang dijalankan dapat memberikan rasa bangga terhadap pencapaian diri sendiri.

Sagitarius sebaiknya tetap terbuka terhadap pengalaman baru dan tidak ragu meningkatkan keterampilan.

Susun prioritas dengan baik agar setiap kesempatan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sikap tekun dan percaya diri akan membantu Sagitarius melangkah menuju tujuan yang diinginkan.

2. Cinta dan Hubungan Sagitarius

Kehidupan asmara Sagitarius diperkirakan berlangsung menyenangkan. Sabtu menjadi waktu yang tepat untuk membicarakan berbagai hal bersama pasangan secara terbuka dan jujur.

Komunikasi yang baik dapat membantu kedua pihak memahami kebutuhan serta perasaan masing-masing. Jika sebelumnya terdapat persoalan yang belum terselesaikan, gunakan kesempatan ini untuk mencari jalan keluar tanpa saling menyalahkan.

Bagi Sagitarius yang belum memiliki pasangan, keterbukaan dalam berkomunikasi dapat membantu membangun kedekatan dengan seseorang yang menarik perhatian. Tetaplah menjadi diri sendiri dan jangan terburu-buru menentukan arah hubungan.

3. Keuangan Sagitarius

Kondisi keuangan Sagitarius diperkirakan cukup menjanjikan. Ada peluang memperoleh tambahan pemasukan melalui insentif, bonus, atau fasilitas yang berkaitan dengan pekerjaan.

Jika mendapatkan uang tambahan, Sagitarius sebaiknya memanfaatkannya untuk memperkuat tabungan dan memenuhi kebutuhan penting. Hindari meningkatkan pengeluaran hanya karena merasa kondisi keuangan sedang baik.

Perencanaan anggaran yang teratur akan membantu menjaga kestabilan keuangan. Dengan begitu, pemasukan tambahan tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi juga mendukung kebutuhan pada masa mendatang.

4. Kesehatan Sagitarius

Kondisi kesehatan Sagitarius diperkirakan cukup baik. Tubuh yang bugar dan energi yang terjaga dapat membantu menjalani berbagai aktivitas dengan lebih bersemangat.

Meski demikian, Sagitarius tetap perlu menjaga pola makan, mencukupi kebutuhan tidur, dan melakukan olahraga sesuai kemampuan. Jangan sampai kesibukan membuat waktu istirahat terabaikan.
Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Oktober 2026: 5 yang Terpilih Dipeluk Semesta, Aliran Rezeki Mulai Terbuka Lebar - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Oktober 2026: 5 yang Terpilih Dipeluk Semesta, Aliran Rezeki Mulai Terbuka Lebar

Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.15 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Emosi Mudah Terpancing, Waspada Pengeluaran - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Emosi Mudah Terpancing, Waspada Pengeluaran

Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.11 WIB

Ramalan Shio Tikus Besok Sabtu 24 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Shio Tikus Besok Sabtu 24 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.07 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore