7 Weton Jawa yang Rezekinya Terbuka Setelah Kehilangan: Saat Satu Pintu Tertutup, Pintu Lain Menanti

JawaPos.com - Pernahkah Anda kehilangan sesuatu yang sangat berharga?

Kehilangan itu bisa berupa pekerjaan yang selama ini menopang hidup, usaha yang dirintis dengan susah payah, orang yang dicintai, harta benda, atau kesempatan yang diperjuangkan bertahun-tahun.

Rasa hampa yang menyusul sering membuat langkah terasa berat dan masa depan tampak buram.

Anehnya, tidak sedikit orang yang justru menemukan arah hidup yang sama sekali tidak terbayangkan setelah melewati fase kehilangan.

Mereka bangkit dengan cara pandang baru, keberanian baru, dan peluang yang sebelumnya luput dari perhatian.

Pola ini sering menjadi bahan perbincangan, termasuk dalam tradisi primbon Jawa.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, ada sejumlah weton yang konon memiliki pola kehidupan serupa.

Setelah satu pintu tertutup, muncul pintu lain yang mengantar pemiliknya menuju rezeki dan kehidupan yang berbeda.

Perlu ditegaskan, kehilangan bukanlah sesuatu yang patut dicari atau diharapkan.

Kisah ini hanya menggambarkan keyakinan bahwa perubahan besar sering datang setelah seseorang melewati ujian yang berat.

Lalu, weton apa saja yang dipercaya memiliki pola seperti ini? Mari kita bahas satu per satu yang dihimpun dari YouTube Nala Weton.

Jangan lewatkan weton terakhir, karena karakternya dalam menghadapi perubahan hidup tergolong sangat menarik.

1. Rabu Pon: Bangkit dengan Daya Juang yang Kuat

Dalam berbagai penafsiran tradisional Jawa, Rabu Pon sering dikaitkan dengan pribadi yang memiliki daya juang dan kemauan kuat.