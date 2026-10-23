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Dhiaz Asihing Pamartany
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.11 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Emosi Mudah Terpancing, Waspada Pengeluaran

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)

JawaPos.com - Pemilik zodiak Scorpio perlu lebih berhati-hati dalam menjalani aktivitas pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Sejumlah urusan berpotensi tidak berjalan sesuai harapan, mulai dari pekerjaan yang tertunda hingga perbedaan pendapat dengan orang terdekat.

Emosi yang sulit dikendalikan juga dapat membuat Scorpio mengambil keputusan secara terburu-buru dan memperburuk keadaan. Karena itu, menjaga ketenangan menjadi langkah penting agar masalah tidak semakin rumit.

Selain menghadapi tantangan dalam pekerjaan dan hubungan asmara, Scorpio juga perlu memperhatikan kondisi keuangan serta kesehatan.

Pengeluaran yang tidak direncanakan dapat mengurangi kesempatan untuk menabung, sementara stres berpotensi memengaruhi kondisi tubuh.

Dengan mengendalikan emosi, menyusun prioritas, dan tidak terburu-buru bertindak, Scorpio dapat menghadapi berbagai persoalan dengan lebih bijaksana.

Berikut ramalan lengkap zodiak Scorpio mulai dari karier, cinta, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier Scorpio

Dalam urusan karier, Scorpio mungkin mengalami kesulitan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Beberapa tugas dapat terasa lebih berat dari biasanya, sementara hubungan dengan rekan kerja berpotensi menimbulkan ketegangan.

Situasi ini bisa memicu rasa kesal, terutama ketika pekerjaan tidak berjalan sesuai rencana. Namun, Scorpio sebaiknya tidak melampiaskan emosi kepada orang lain.

Cobalah menyusun daftar tugas berdasarkan prioritas dan fokus menyelesaikan pekerjaan yang paling mendesak.

Jika terjadi perbedaan pendapat dengan rekan kerja, utamakan komunikasi yang jelas dan profesional. Hindari mengambil keputusan ketika sedang marah agar tidak menimbulkan masalah baru.

2. Cinta dan Hubungan Scorpio

Kehidupan asmara Scorpio membutuhkan kesabaran ekstra. Perubahan suasana hati dapat membuat Scorpio lebih mudah tersinggung atau kehilangan kesabaran saat berkomunikasi dengan pasangan.

Jika dibiarkan, perkataan yang diucapkan saat emosi dapat mengganggu keharmonisan hubungan. Oleh karena itu, Scorpio perlu belajar mendengarkan pasangan dan memahami sudut pandangnya sebelum memberikan tanggapan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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