Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Jumat, 23 Oktober 2026: Jaga Energi dan Atur Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Pisces pada Jumat, 23 Oktober 2026, perlu mendapat perhatian melalui kebiasaan menjaga waktu istirahat dan mengenali batas kemampuan tubuh ketika aktivitas mulai terasa melelahkan.
Tumpukan pekerjaan atau persoalan pribadi dapat memengaruhi kondisi emosional, sehingga Pisces perlu memberi ruang bagi diri sendiri untuk memulihkan energi dan menjaga pikiran tetap tenang.
Ketika berbagai tanggung jawab datang bersamaan, Pisces sebaiknya tidak berusaha menyelesaikan semuanya dalam satu waktu.
Cobalah menentukan prioritas dan menangani persoalan secara bertahap agar pikiran tidak terus terbebani oleh banyak hal sekaligus.
Jika jadwal harian terasa terlalu padat, pertimbangkan untuk mengatur ulang kegiatan dan menyisihkan waktu istirahat di antara aktivitas.
Jangan terus memaksakan diri ketika tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, sebab waktu pemulihan juga menjadi bagian penting untuk menjaga kebugaran.
Pola makan perlu diperhatikan agar kebutuhan energi dan nutrisi tetap terpenuhi sepanjang hari.
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Jawa Pos
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