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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.07 WIB

Ramalan Shio Tikus Besok Sabtu 24 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Tikus besok Sabtu 24 Oktober 2026 / foto : Magnific/ magnific - Image

Ramalan Shio Tikus besok Sabtu 24 Oktober 2026 / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Ramalan Shio Tikus untuk besok, Jumat, 23 Oktober 2026, sudah tersedia bagi kamu yang penasaran.

Hari esok membawa energi yang menuntut kehati-hatian sekaligus membuka peluang bagi langkah kecil yang terencana.

Pembahasan ini disusun menurut urutan keuangan, kesehatan, karier, dan cinta supaya mudah kamu ikuti.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Jumat (23/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus besok Sabtu 24 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Urusan uang hari ini menuntut ketelitian dalam mengumpulkan dan mengelola pemasukan yang datang kepadamu secara rapi.

Energi hari ini mendukung kamu menerima pembayaran sekaligus menghargai pelajaran berharga dari investasi yang pernah dijalani.

Catatlah setiap transaksi dengan teliti supaya arus uangmu selalu jelas dan mudah dipantau kapan saja diperlukan.

Ucapkan terima kasih pada sumber penghasilanmu lewat hadiah kecil, misalnya koin emas atau secarik catatan singkat.

Hindari pengeluaran boros karena keseimbangan hari ini lebih baik dijaga dengan sikap disiplin yang selalu konsisten.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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