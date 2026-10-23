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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.07 WIB

Ramalan Karier Zodiak Pisces Jumat, 23 Oktober 2026: Selesaikan Hambatan dan Perkuat Fokus

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Perjalanan karier Pisces pada Jumat, 23 Oktober 2026, berpeluang terasa lebih ringan ketika sejumlah persoalan pekerjaan mulai menemukan titik terang.

Tugas yang sebelumnya berjalan lambat dapat mengalami kemajuan setelah informasi penting terkumpul dan komunikasi dengan pihak terkait berlangsung lebih lancar.

Berikut ramalan karier zodiak Pisces pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Meski situasi kerja berpotensi membaik, Pisces tetap perlu mengambil langkah nyata agar persoalan yang tersisa tidak kembali menghambat aktivitas profesional.

Periksa daftar tanggung jawab yang belum selesai, lalu tentukan pekerjaan mana yang perlu ditangani terlebih dahulu berdasarkan tenggat waktu dan tingkat kepentingannya.

Cara ini dapat membantu kamu menghindari kebingungan ketika beberapa tugas membutuhkan perhatian dalam waktu berdekatan.

Apabila menemukan kendala yang sulit diselesaikan sendiri, jangan ragu untuk meminta penjelasan atau berdiskusi dengan rekan kerja maupun atasan.

Menyampaikan persoalan secara terbuka dapat membantu menemukan sudut pandang baru sekaligus mempercepat proses pencarian solusi.

Editor: Novia Tri Astuti
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