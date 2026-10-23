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Dhiaz Asihing Pamartany
Jumat, 23 Oktober 2026 | 20.54 WIB

Ramalan Zodiak Libra Sabtu, 24 Oktober 2026: Waspada Masalah Keuangan dan Kesalahpahaman Pasangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific)

JawaPos.com - Pemilik zodiak Libra perlu lebih berhati-hati dalam menjalani aktivitas pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Sejumlah persoalan berpotensi muncul ketika pekerjaan tidak berjalan sesuai rencana atau komunikasi dengan orang terdekat mengalami hambatan.

Situasi tersebut dapat memicu stres jika tidak ditangani dengan tenang. Karena itu, Libra disarankan untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan dan memeriksa setiap hal dengan lebih teliti.

Ramalan zodiak Libra besok juga menunjukkan bahwa urusan keuangan mungkin belum memberikan hasil sesuai harapan. Di sisi lain, hubungan asmara membutuhkan komunikasi yang lebih terbuka agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi pertengkaran.

Untuk menjaga keseimbangan diri, Libra dapat meluangkan waktu untuk mendengarkan musik, beristirahat, atau melakukan meditasi agar pikiran lebih tenang.

Berikut ramalan lengkap zodiak Libra besok Sabtu, 24 Oktober 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier Libra

Dalam urusan pekerjaan, Libra perlu meningkatkan konsentrasi dan ketelitian. Kesalahan kecil saat menyelesaikan tugas dapat membuat pekerjaan harus diperiksa atau dikerjakan ulang. Kondisi ini tentu berpotensi menyita waktu dan menghambat penyelesaian tanggung jawab lainnya.

Agar pekerjaan berjalan lebih lancar, Libra sebaiknya menyusun daftar tugas berdasarkan prioritas.

Periksa kembali hasil pekerjaan sebelum diserahkan dan jangan ragu meminta penjelasan apabila ada informasi yang belum dipahami. Dengan bekerja lebih teratur, risiko kesalahan dapat dikurangi.

2. Cinta dan Hubungan Libra

Kehidupan asmara Libra berpotensi menghadapi tantangan akibat komunikasi yang kurang baik. Perbedaan pemahaman dengan pasangan bisa menimbulkan ketegangan, terutama jika keduanya sama-sama mempertahankan pendapat.

Libra sebaiknya menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan pasangan. Cobalah mendengarkan penjelasan hingga selesai sebelum memberikan tanggapan. Sikap yang lebih fleksibel dan saling menghargai dapat membantu menjaga keharmonisan hubungan.

Bagi Libra yang belum memiliki pasangan, penting untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan ketika berkomunikasi dengan seseorang. Berikan ruang untuk memahami sudut pandang masing-masing.

3. Keuangan Libra

Editor: Setyo Adi Nugroho
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