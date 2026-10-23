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Dhiaz Asihing Pamartany
Jumat, 23 Oktober 2026 | 20.30 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Karier Perlu Ketelitian, Jangan Gegabah Mengatur

Ilustrasi Zodiak Gemini (freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Gemini (freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Gemini besok, Sabtu, 24 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya bersikap tenang dan berhati-hati dalam menghadapi berbagai persoalan.

Pemilik zodiak Gemini mungkin perlu memberikan perhatian lebih pada pekerjaan, hubungan dengan orang terdekat, serta pengelolaan keuangan.

Keputusan yang diambil secara terburu-buru berpotensi menimbulkan masalah baru, sehingga setiap langkah sebaiknya dipertimbangkan dengan matang.

Selain itu, Gemini disarankan untuk lebih cermat dalam berkomunikasi dan mengendalikan pengeluaran. Kesalahpahaman dapat muncul ketika informasi tidak disampaikan dengan jelas, sedangkan keinginan membeli sesuatu perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan.

Meski demikian, hari Sabtu dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi rencana, menyelesaikan urusan yang tertunda, dan menenangkan pikiran sebelum memulai kegiatan berikutnya.

Inilah ramalan lengkap zodiak Gemini besok Sabtu, 24 Oktober 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier, Gemini perlu lebih teliti saat menyelesaikan pekerjaan. Beberapa tugas mungkin membutuhkan perbaikan atau pemeriksaan ulang sebelum dinyatakan selesai.

Kondisi ini tidak selalu berarti kegagalan, tetapi dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki hasil kerja.

Gemini sebaiknya tidak mudah tersinggung ketika menerima kritik atau masukan. Periksa kembali informasi, dokumen, dan pesan sebelum mengambil tindakan.

Komunikasi yang jelas juga penting untuk menghindari kesalahpahaman dengan rekan kerja. Dengan bersikap sabar dan teratur, pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih baik.

2. Cinta

Kehidupan asmara Gemini membutuhkan komunikasi yang baik. Perbedaan pendapat dengan pasangan bisa terjadi apabila salah satu pihak merasa kurang dipahami.

Karena itu, hindari berbicara ketika sedang marah atau mengambil kesimpulan tanpa mengetahui persoalan secara menyeluruh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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