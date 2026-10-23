Ramalan Asmara Zodiak Aries Jumat, 23 Oktober 2026: Buka Komunikasi dan Jaga Kedekatan

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Aries pada Jumat, 23 Oktober 2026, menyoroti pentingnya keterbukaan dalam menyampaikan perasaan dan memahami kebutuhan orang yang memiliki tempat khusus di hati Anda.
Komunikasi yang terjaga dapat membantu hubungan terasa lebih nyaman, baik bagi Aries yang telah memiliki pasangan maupun yang sedang menjalani pendekatan dengan seseorang.
Bagi Aries yang sudah menjalin hubungan, percakapan dari hati ke hati bisa menjadi cara untuk mempererat kedekatan, terutama jika beberapa waktu terakhir diwarnai kesibukan atau persoalan yang belum sempat dibicarakan.
Jangan sampai aktivitas sehari-hari membuat waktu bersama pasangan hanya diisi oleh rutinitas tanpa kesempatan untuk saling bertukar cerita.
Cobalah menanyakan bagaimana hari pasangan berlangsung, memberikan perhatian ketika ia berbicara, atau membicarakan rencana yang ingin diwujudkan bersama.
Kebiasaan sederhana tersebut dapat membuat pasangan merasa dilibatkan dan dihargai dalam hubungan.
Aries mungkin terbiasa menunjukkan kasih sayang melalui tindakan nyata, seperti membantu ketika pasangan membutuhkan atau berusaha memenuhi keperluannya.
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Jawa Pos
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