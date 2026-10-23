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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 15.09 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Taurus Jumat, 23 Oktober 2026: Atur Pengeluaran agar Tetap Stabil

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Taurus pada Jumat, 23 Oktober 2026, menuntut kedisiplinan dalam mengatur anggaran dan kecermatan sebelum memutuskan untuk menggunakan uang.

Keinginan memenuhi berbagai kebutuhan memang wajar, tetapi setiap pengeluaran perlu disesuaikan dengan kemampuan finansial agar kewajiban rutin dan rencana menabung tetap berjalan.

Berikut ramalan keuangan zodiak Taurus pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Taurus sebaiknya memeriksa kembali anggaran sebelum melakukan pembelian, terutama jika barang yang diinginkan membutuhkan biaya cukup besar.

Pastikan kebutuhan utama seperti tagihan, biaya sehari-hari, dan kewajiban lainnya sudah diperhitungkan sebelum mengalokasikan uang untuk keperluan tambahan.

Jika berencana membeli barang dengan harga tinggi, luangkan waktu untuk membandingkan beberapa pilihan agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

Kecenderungan Taurus untuk menyukai kenyamanan dan kualitas dapat menjadi pertimbangan yang baik ketika memilih barang, selama tidak membuat pengeluaran melampaui batas kemampuan.

Perhatikan apakah barang tersebut memang memiliki manfaat jangka panjang atau hanya menarik perhatian karena keinginan sesaat.

Editor: Novia Tri Astuti
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