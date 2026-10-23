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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 15.03 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Gemini Jumat, 23 Oktober 2026: Kendalikan Belanja dan Atur Anggaran

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Keuangan Gemini pada Jumat, 23 Oktober 2026, perlu dikelola dengan lebih cermat, terutama ketika berbagai pengeluaran kecil mulai mengurangi jumlah uang yang tersedia.

Keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru, membeli barang yang menarik perhatian, atau memenuhi ajakan teman bisa membuat pengeluaran membengkak tanpa disadari.

Berikut ramalan keuangan zodiak Gemini pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Gemini sebaiknya membiasakan diri memeriksa anggaran sebelum memutuskan untuk menggunakan uang di luar kebutuhan rutin.

Pastikan biaya makan, transportasi, tagihan, dan keperluan penting lainnya sudah diperhitungkan sebelum mengalokasikan dana untuk hiburan atau belanja tambahan.

Meskipun nominal setiap transaksi terlihat kecil, pengeluaran yang dilakukan berulang kali dapat mengganggu rencana keuangan apabila tidak dikendalikan.

Karena itu, Gemini perlu lebih selektif dalam menentukan hal yang benar-benar dibutuhkan dan sesuatu yang hanya menarik karena keinginan sesaat.

Sebelum membeli barang tertentu, luangkan waktu untuk mempertimbangkan manfaatnya serta pengaruhnya terhadap kondisi keuangan dalam beberapa hari atau minggu ke depan.

Editor: Novia Tri Astuti
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