Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.56 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Jumat, 23 Oktober 2026: Perkuat Hubungan Lewat Komunikasi

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Gemini pada Jumat, 23 Oktober 2026, mengajakmu lebih memperhatikan cara menyampaikan perasaan dan memahami kebutuhan emosional orang yang memiliki tempat penting dalam hidupmu.

Kemampuan berbicara dengan luwes dapat menjadi kelebihan, tetapi hubungan yang dekat juga membutuhkan kesediaan mendengarkan, kejujuran, dan sikap tenang ketika menghadapi perbedaan.

Berikut ramalan asmara zodiak Gemini pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Gemini yang sudah memiliki pasangan, percakapan sederhana dapat membuka kesempatan untuk membicarakan hal-hal yang lebih mendalam.

Jika belakangan ini terdapat harapan atau perasaan yang belum sempat disampaikan, cobalah memanfaatkan waktu bersama untuk membicarakannya secara terbuka.

Kamu tidak harus selalu mencari bahan candaan untuk membuat suasana terasa menyenangkan, terutama ketika pasangan sedang menghadapi persoalan yang membutuhkan perhatian serius.

Berikan kesempatan kepadanya untuk bercerita tanpa terburu-buru menyela atau mengalihkan pembicaraan.

Tunjukkan bahwa kamu bersedia memahami keadaan dari sudut pandangnya, meskipun cara berpikir atau respons yang diberikan berbeda dari perkiraanmu.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Cancer Jumat, 23 Oktober 2026: Ungkapkan Perasaan dengan Jujur - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Cancer Jumat, 23 Oktober 2026: Ungkapkan Perasaan dengan Jujur

Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.51 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Leo Jumat, 23 Oktober 2026: Ciptakan Hubungan yang Lebih Hangat - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Leo Jumat, 23 Oktober 2026: Ciptakan Hubungan yang Lebih Hangat

Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.45 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Jumat, 23 Oktober 2026: Belajar Menerima dengan Tulus - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Jumat, 23 Oktober 2026: Belajar Menerima dengan Tulus

Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.38 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore