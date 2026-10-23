Ramalan Asmara Zodiak Gemini Jumat, 23 Oktober 2026: Perkuat Hubungan Lewat Komunikasi

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Gemini pada Jumat, 23 Oktober 2026, mengajakmu lebih memperhatikan cara menyampaikan perasaan dan memahami kebutuhan emosional orang yang memiliki tempat penting dalam hidupmu.
Kemampuan berbicara dengan luwes dapat menjadi kelebihan, tetapi hubungan yang dekat juga membutuhkan kesediaan mendengarkan, kejujuran, dan sikap tenang ketika menghadapi perbedaan.
Bagi Gemini yang sudah memiliki pasangan, percakapan sederhana dapat membuka kesempatan untuk membicarakan hal-hal yang lebih mendalam.
Jika belakangan ini terdapat harapan atau perasaan yang belum sempat disampaikan, cobalah memanfaatkan waktu bersama untuk membicarakannya secara terbuka.
Kamu tidak harus selalu mencari bahan candaan untuk membuat suasana terasa menyenangkan, terutama ketika pasangan sedang menghadapi persoalan yang membutuhkan perhatian serius.
Berikan kesempatan kepadanya untuk bercerita tanpa terburu-buru menyela atau mengalihkan pembicaraan.
Tunjukkan bahwa kamu bersedia memahami keadaan dari sudut pandangnya, meskipun cara berpikir atau respons yang diberikan berbeda dari perkiraanmu.
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Jawa Pos
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