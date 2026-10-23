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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.51 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Cancer Jumat, 23 Oktober 2026: Ungkapkan Perasaan dengan Jujur

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Cancer pada Jumat, 23 Oktober 2026, berpeluang terasa lebih dekat dan menyenangkan ketika kamu mulai terbuka mengenai perasaan serta kebutuhan emosional yang selama ini mungkin sulit diungkapkan.

Kamu mungkin berharap pasangan dapat memahami perubahan suasana hati tanpa banyak penjelasan, tetapi menyampaikan isi pikiran secara langsung akan membantu kalian menghindari kesalahpahaman dan menjaga hubungan tetap nyaman.

Berikut ramalan asmara zodiak Cancer pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Cancer yang sudah memiliki pasangan, hari ini dapat dimanfaatkan untuk membicarakan persoalan yang belakangan membuat pikiran terasa kurang tenang.

Jika terdapat perbedaan pandangan mengenai rencana bersama atau pembagian tanggung jawab, usahakan membicarakannya ketika kalian sama-sama memiliki waktu dan suasana hati yang cukup baik.

Hindari memulai percakapan saat emosi sedang memuncak karena keadaan tersebut dapat membuat persoalan sederhana berkembang menjadi perdebatan yang lebih panjang.

Sampaikan apa yang kamu rasakan dengan jelas tanpa menyalahkan pasangan atau menganggap bahwa hanya sudut pandangmu yang perlu dipertimbangkan.

Cancer juga sebaiknya memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan pendapatnya sampai selesai sebelum menentukan tanggapan.

Editor: Novia Tri Astuti
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