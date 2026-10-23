Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.48 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Leo Jumat, 23 Oktober 2026: Atur Uang demi Masa Depan

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Leo pada Jumat, 23 Oktober 2026, mengingatkanmu untuk menyeimbangkan keinginan menikmati hasil kerja dengan tanggung jawab mempersiapkan kebutuhan di masa mendatang.

Keinginan membeli barang yang sudah lama diincar atau memberikan sesuatu kepada orang tersayang tentu bisa dimengerti, tetapi setiap pengeluaran tetap perlu disesuaikan dengan kemampuan finansial agar tidak mengganggu kestabilan anggaran.

Berikut ramalan keuangan zodiak Leo pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Cobalah meluangkan waktu untuk memeriksa kembali kondisi keuangan dan memastikan bahwa penggunaan uang selama beberapa waktu terakhir masih sesuai dengan rencana.

Perhatikan jumlah pemasukan, pengeluaran rutin, serta dana yang tersisa setelah seluruh kewajiban diperhitungkan.

Langkah sederhana ini dapat membantu Leo mengenali kebiasaan belanja yang perlu diperbaiki sebelum pengeluaran semakin sulit dikendalikan.

Jika terdapat biaya yang tidak terlalu penting, pertimbangkan untuk menguranginya dan mengalihkan dana tersebut ke tabungan atau kebutuhan yang sudah direncanakan.

Kamu juga bisa mulai menyiapkan dana cadangan agar lebih siap menghadapi pengeluaran mendadak tanpa harus mengorbankan kebutuhan utama.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Leo Jumat, 23 Oktober 2026: Ciptakan Hubungan yang Lebih Hangat - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Leo Jumat, 23 Oktober 2026: Ciptakan Hubungan yang Lebih Hangat

Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.45 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Virgo Jumat, 23 Oktober 2026: Cermat Mengatur Uang dan Belanja - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Virgo Jumat, 23 Oktober 2026: Cermat Mengatur Uang dan Belanja

Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.42 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Jumat, 23 Oktober 2026: Belajar Menerima dengan Tulus - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Jumat, 23 Oktober 2026: Belajar Menerima dengan Tulus

Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.38 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore