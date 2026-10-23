Ramalan Keuangan Zodiak Virgo Jumat, 23 Oktober 2026: Cermat Mengatur Uang dan Belanja

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)
JawaPos.com - Kondisi keuangan Virgo pada Jumat, 23 Oktober 2026, membutuhkan perhatian terhadap detail agar setiap keputusan penggunaan uang tetap sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial.
Kecermatan yang selama ini menjadi salah satu kelebihanmu dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi anggaran, mengenali pengeluaran yang kurang perlu, serta menjaga agar rencana keuangan tidak mudah terganggu.
Cobalah memeriksa kembali catatan pemasukan dan pengeluaran untuk mengetahui bagaimana uang digunakan selama beberapa waktu terakhir.
Dari pemeriksaan tersebut, kamu bisa melihat bagian anggaran yang masih dapat diperbaiki tanpa harus mengurangi kebutuhan penting.
Perhatikan pula kebiasaan membeli sesuatu dalam jumlah kecil secara berulang karena pengeluaran semacam ini sering kali tidak terasa ketika dilakukan, tetapi dapat menumpuk pada akhir bulan.
Jika menemukan biaya yang sebenarnya bisa dikurangi, pertimbangkan untuk mengubah kebiasaan tersebut agar dana yang tersedia dapat digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
Sebelum membeli barang yang bukan kebutuhan utama, jangan hanya mempertimbangkan keinginan sesaat atau penawaran harga yang terlihat menarik.
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Jawa Pos
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