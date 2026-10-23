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Mellyna Putri Diniar
Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.40 WIB

Siap Berkarya lagi, 4 Bulan Lahir Ini Diprediksi Kembali Kreatif pada Oktober 2026

Ilustrasi seseorang kreatif yang sedang menemukan inspirasi baru. (Collective World) - Image

Ilustrasi seseorang kreatif yang sedang menemukan inspirasi baru. (Collective World)

JawaPos.com — Kreativitas tidak selalu hadir dalam intensitas yang sama. Ada kalanya seseorang dipenuhi ide segar, tetapi pada periode lain justru kesulitan menemukan inspirasi, bahkan untuk mengerjakan sesuatu yang biasanya disukai. 

Kondisi ini dapat membuat rutinitas terasa monoton dan berbagai gagasan yang sebelumnya menarik seolah kehilangan daya tariknya. Kebuntuan dalam berkarya tidak selalu berarti kemampuan kreatif seseorang menghilang. 

Perubahan suasana, pengalaman baru, dan kesempatan melihat persoalan dari sudut pandang berbeda dapat membuka jalan bagi munculnya inspirasi. Karena itu, mencoba pendekatan baru atau kembali menekuni kegiatan yang disukai bisa menjadi cara untuk mengeksplorasi potensi kreatif.

Dalam astrologi, bulan kelahiran kerap dikaitkan dengan gambaran karakter dan kecenderungan seseorang dalam menjalani aktivitas. Ramalan bulanan juga menggunakan pendekatan tersebut untuk menggambarkan periode yang dianggap mendukung eksplorasi ide, ekspresi emosi, dan hubungan sosial melalui kreativitas.

Dilansir dari Collective World, Kamis (22/10/2026), ada empat bulan kelahiran yang diprediksi berpeluang menemukan kembali semangat kreatifnya pada Oktober 2026. Masing-masing disarankan memanfaatkan kreativitas dengan cara berbeda, mulai dari menentukan proyek baru hingga mempererat hubungan dengan orang lain. Berikut ulasannya.

1. April: Saatnya Menentukan Arah Baru

Orang yang lahir pada April digambarkan gemar mencoba hal baru dan bersemangat mengejar berbagai gagasan. Namun, kebiasaan terus bergerak dari satu kegiatan ke kegiatan lain dapat membuat mereka kesulitan menentukan proyek yang benar-benar ingin diprioritaskan.

Pada Oktober, mereka disarankan mengevaluasi kembali proyek yang sedang dikerjakan dan mempertimbangkan pendekatan berbeda. Mereka juga dapat memilih bidang baru yang lebih sesuai dengan minat saat ini.

Editor: Novia Tri Astuti
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