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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.22 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Jumat, 23 Oktober 2026: Bangun Kedekatan dengan Hati Terbuka

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Sagittarius pada Jumat, 23 Oktober 2026, berpeluang terasa lebih menyenangkan ketika kamu mulai memberikan ruang bagi perasaan untuk tumbuh secara alami.

Selama ini, kamu mungkin lebih nyaman menjalani hubungan tanpa banyak aturan dan tekanan, tetapi kedekatan yang kuat juga membutuhkan keterbukaan, perhatian, serta keberanian untuk memperlihatkan sisi diri yang lebih sensitif.

Berikut ramalan asmara zodiak Sagittarius pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Sagittarius yang masih lajang, perkenalan baru bisa berkembang melalui obrolan sederhana yang terasa mengalir tanpa perlu dibuat berlebihan.

Kamu mungkin tertarik kepada seseorang yang memiliki pembawaan tenang, perhatian terhadap orang lain, atau mampu memahami perasaan dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang yang selama ini kamu kenal.

Sikapnya yang hangat bisa membuatmu merasa nyaman untuk berbagi cerita, bahkan mengenai hal-hal pribadi yang biasanya kamu simpan sendiri.

Meski begitu, jangan langsung menganggap ketertarikan awal sebagai tanda bahwa kalian pasti cocok untuk menjalin hubungan.

Cobalah mengenal kepribadiannya secara bertahap, termasuk bagaimana dia menyampaikan pendapat, menghadapi perbedaan, dan menghormati ruang pribadi yang kamu butuhkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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