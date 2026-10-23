Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.20 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Capricorn Jumat, 23 Oktober 2026: Jaga Anggaran dan Siapkan Dana Cadangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Keuangan Capricorn pada Jumat, 23 Oktober 2026, membutuhkan pengelolaan yang lebih teliti, terutama jika terdapat kebutuhan tambahan yang berkaitan dengan keluarga atau pengeluaran rutin sehari-hari.

Meskipun beberapa biaya mungkin muncul secara tiba-tiba, kamu tetap dapat menjaga kestabilan finansial dengan menentukan prioritas dan memastikan dana untuk kebutuhan utama tidak terganggu.

Berikut ramalan keuangan zodiak Capricorn pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn sebaiknya meluangkan waktu untuk meninjau kembali anggaran agar kondisi keuangan tetap terpantau dengan baik.

Periksa jumlah pemasukan, kewajiban rutin, serta dana yang sudah dialokasikan untuk kebutuhan penting sebelum memutuskan menggunakan uang untuk keperluan lain.

Langkah ini dapat membantumu mengetahui berapa banyak dana yang benar-benar tersedia tanpa harus mengambil tabungan atau mengganggu pembayaran yang sudah menjadi tanggung jawab.

Jika muncul pengeluaran di luar rencana, jangan langsung merasa harus memenuhi semuanya pada saat yang sama.

Nilai terlebih dahulu tingkat kepentingannya dan tentukan apakah kebutuhan tersebut harus segera dipenuhi atau masih memungkinkan untuk dijadwalkan ulang.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Jumat, 23 Oktober 2026: Bangun Kedekatan dengan Tulus - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Jumat, 23 Oktober 2026: Bangun Kedekatan dengan Tulus

Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.16 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Aquarius Jumat, 23 Oktober 2026: Hitung Risiko Sebelum Bertindak - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Aquarius Jumat, 23 Oktober 2026: Hitung Risiko Sebelum Bertindak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.13 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Jumat, 23 Oktober 2026: Buka Hati dan Perkuat Kedekatan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Jumat, 23 Oktober 2026: Buka Hati dan Perkuat Kedekatan

Jumat, 23 Oktober 2026 | 13.38 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore