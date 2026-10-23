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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.16 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Jumat, 23 Oktober 2026: Bangun Kedekatan dengan Tulus

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Jumat, 23 Oktober 2026, dapat menjadi kesempatan untuk membuka diri terhadap pengalaman baru sekaligus mempererat hubungan yang sudah terjalin.

Kesediaan untuk memahami perasaan orang lain dan memberikan perhatian yang tulus akan membantu Capricorn menciptakan kedekatan yang lebih nyaman, baik ketika sedang menjalani pendekatan maupun saat membangun hubungan bersama pasangan.

Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Capricorn yang masih lajang, pertemuan dengan seseorang yang menarik bisa berawal dari lingkungan pertemanan, obrolan sederhana, atau kegiatan yang sudah biasa kamu jalani.

Jangan terlalu membatasi pilihan berdasarkan gambaran pasangan ideal yang selama ini kamu miliki karena kecocokan terkadang muncul dari sosok yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya.

Seseorang yang memiliki nilai hidup atau cara berpikir serupa mungkin layak mendapatkan kesempatan untuk dikenal lebih jauh.

Meski begitu, Capricorn tidak perlu terburu-buru menentukan apakah perkenalan tersebut akan berkembang menjadi hubungan yang lebih serius.

Luangkan waktu untuk mengenali karakter, kebiasaan, dan cara orang tersebut memperlakukan orang-orang di sekitarnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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