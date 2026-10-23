7 Alasan Mengapa Kita Perlu Menjauh dari Media Sosial Sesekali Menurut Psikologi

Seseorang yang menjauhi media sosial. (Magnific)

JawaPos.com - Kita hidup di zaman ketika media sosial hampir tidak pernah benar-benar jauh dari kehidupan sehari-hari.



Bangun tidur, kita membuka Instagram atau TikTok. Saat sedang menunggu sesuatu, tangan secara otomatis mencari ponsel. Ketika merasa bosan, kita membuka media sosial. Bahkan sebelum tidur, banyak orang masih menghabiskan waktu dengan menggulir layar, melihat kehidupan orang lain yang sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan kehidupan mereka.



Media sosial memang bukan sesuatu yang sepenuhnya buruk. Ia membantu kita berkomunikasi, mendapatkan informasi, membangun komunitas, menemukan peluang, hingga mengekspresikan diri. Masalahnya bukan selalu pada media sosial itu sendiri, melainkan pada seberapa sering kita memberinya ruang dalam kehidupan kita.



Secara psikologis, manusia membutuhkan waktu untuk memproses pengalaman, mengatur emosi, beristirahat dari rangsangan, dan memperhatikan kehidupan nyata di sekitarnya. Ketika perhatian kita terus-menerus dibagi oleh notifikasi, video pendek, komentar, berita, dan kehidupan orang lain, pikiran pun bisa kehilangan kesempatan untuk benar-benar beristirahat.



Karena itu, sesekali menjauh dari media sosial bukan berarti kita membenci teknologi atau ingin menghilang dari dunia. Justru sebaliknya, jeda dari media sosial dapat menjadi cara untuk kembali hadir dalam kehidupan sendiri.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (22/10), terdapat tujuh alasan psikologis mengapa kita perlu melakukannya.



1. Media Sosial Membuat Otak Terbiasa dengan Stimulasi yang Tidak Berhenti



Salah satu alasan mengapa kita sulit meletakkan ponsel adalah karena media sosial menawarkan rangsangan yang hampir tidak ada habisnya.



Satu video selesai, muncul video berikutnya.



Satu unggahan selesai dilihat, kita menggeser layar dan menemukan unggahan baru.



Satu notifikasi diperiksa, beberapa menit kemudian muncul sesuatu yang lain.



Pola seperti ini membuat kita terus berpindah dari satu stimulus ke stimulus berikutnya.



Dalam psikologi, perhatian manusia memiliki kapasitas yang terbatas. Kita tidak bisa memberikan perhatian penuh kepada banyak hal dalam waktu yang sama. Ketika setiap beberapa detik kita menerima informasi baru, otak terus dipaksa melakukan orientasi ulang: apa ini, siapa yang mengunggah, apakah menarik, apakah perlu ditanggapi, dan apa yang muncul berikutnya?



Akibatnya, aktivitas yang sebenarnya membutuhkan ketenangan dan konsentrasi dapat terasa lebih membosankan.



Membaca buku selama tiga puluh menit terasa berat.



Duduk tanpa melakukan apa pun terasa tidak nyaman.



Mengerjakan pekerjaan tanpa membuka ponsel terasa seperti ada sesuatu yang kurang.



Bahkan percakapan dengan orang lain terkadang terasa kurang menarik dibandingkan layar yang terus berubah.



Masalahnya bukan berarti otak kita "rusak" karena media sosial. Namun, semakin sering kita membiasakan diri dengan rangsangan yang cepat dan beragam, semakin mudah kita mencari rangsangan serupa ketika merasa bosan.



Di sinilah jeda menjadi penting.



Ketika kita sesekali menjauh dari media sosial, kita memberikan kesempatan kepada perhatian untuk kembali terbiasa dengan keadaan yang lebih tenang.



Pada awalnya mungkin terasa membosankan.



Tetapi justru dari kebosanan itulah kita bisa kembali menemukan kemampuan untuk berpikir, membaca, mengamati, berjalan, berbicara, atau sekadar duduk tanpa harus terus-menerus menerima sesuatu dari layar.



Kadang-kadang, pikiran tidak membutuhkan lebih banyak informasi. Pikiran hanya membutuhkan ruang kosong.



2. Kita Lebih Mudah Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Salah satu mekanisme psikologis yang sangat kuat dalam kehidupan manusia adalah social comparison, atau kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain.



Kita secara alami ingin mengetahui bagaimana posisi kita dibandingkan dengan orang-orang di sekitar.



Apakah kita cukup sukses?



Apakah kehidupan kita cukup menarik?



Apakah kita terlihat cukup baik?



Apakah kita sudah mencapai sesuatu yang seharusnya dicapai pada usia kita?



Sebelum era media sosial, perbandingan sosial biasanya terjadi dengan orang-orang yang berada di lingkungan kita: teman, tetangga, rekan kerja, keluarga, atau orang-orang yang kita temui secara langsung.



Sekarang situasinya berbeda.



Kita bisa membandingkan kehidupan kita dengan ratusan bahkan ribuan orang dalam satu hari.



Yang lebih rumit, apa yang kita lihat di media sosial biasanya bukan kehidupan seseorang secara keseluruhan.



Kita melihat liburannya, bukan perjalanan panjang sebelum mampu membelinya.



Kita melihat keberhasilannya, bukan kegagalan yang pernah dialaminya.



Kita melihat hubungan romantisnya, bukan konflik yang terjadi di balik layar.



Kita melihat rumah yang rapi, tubuh yang ideal, pekerjaan yang sukses, pencapaian akademik, pernikahan, perjalanan, dan berbagai momen bahagia.



Kita akhirnya membandingkan kehidupan nyata kita dengan highlight kehidupan orang lain.



Inilah yang dapat menciptakan perasaan bahwa hidup kita tertinggal.



Seseorang yang sebenarnya sedang baik-baik saja bisa tiba-tiba merasa gagal setelah menghabiskan satu jam melihat pencapaian orang lain.



Padahal mungkin tidak ada sesuatu yang berubah dalam kehidupannya selama satu jam tersebut.



Yang berubah adalah cara ia memandang kehidupannya.



Mengurangi paparan media sosial secara berkala dapat membantu kita keluar sejenak dari siklus perbandingan tersebut.



Kita mulai melihat kembali kehidupan kita dengan ukuran yang lebih personal.



Bukan:



"Mengapa hidupku tidak seperti mereka?"



Melainkan:



"Apakah kehidupan yang sedang kujalani sesuai dengan nilai dan tujuan yang penting bagiku?"



Itu adalah pertanyaan yang jauh lebih sehat.



3. Jeda dari Media Sosial Memberikan Kesempatan untuk Mengatur Emosi



Media sosial tidak hanya menyampaikan informasi. Ia juga membawa emosi.



Dalam beberapa menit saja, kita bisa melihat sesuatu yang lucu, kemudian berita buruk, kemudian pertengkaran, kemudian kisah menyedihkan, lalu konten yang membuat iri, kemudian sesuatu yang membuat marah.



Emosi manusia sebenarnya membutuhkan waktu untuk diproses.



Namun media sosial membuat kita dapat berpindah dari satu emosi ke emosi lain dengan sangat cepat.



Kita belum selesai memproses sebuah berita, sudah muncul berita berikutnya.



Kita belum selesai memahami mengapa sebuah komentar membuat kita marah, sudah ada komentar lain yang mengundang emosi berbeda.



Pada akhirnya, pikiran bisa berada dalam keadaan terus-menerus "terisi".



Salah satu alasan mengapa seseorang merasa lelah setelah terlalu lama menggunakan media sosial bukan hanya karena matanya melihat layar. Ada beban psikologis dari begitu banyak informasi dan emosi yang masuk.



Jeda dapat menjadi semacam ruang pemulihan.



Tidak ada komentar yang harus dibalas.



Tidak ada argumen yang harus dimenangkan.



Tidak ada pendapat orang lain yang harus kita pikirkan.



Tidak ada kabar terbaru yang harus segera diketahui.



Dalam keadaan yang lebih tenang, kita dapat bertanya:



"Perasaan apa yang sebenarnya sedang aku rasakan?"



Apakah aku marah?



Cemas?



Kesepian?



Tidak cukup baik?



Atau sebenarnya hanya lelah?



Pertanyaan sederhana seperti ini sulit muncul ketika pikiran terus dibombardir oleh informasi baru.



Karena itu, menjauh dari media sosial sesekali bukan hanya tentang mengurangi screen time.



Ini juga tentang memberi kesempatan kepada emosi untuk kembali terdengar.



4. Kita Membutuhkan Ruang untuk Mendengar Pikiran Sendiri



Pernahkah kita menyadari bahwa setiap kali ada waktu kosong, tangan langsung mengambil ponsel?



Menunggu makanan.



Menunggu kendaraan.



Menunggu seseorang.



Berada di dalam lift.



Duduk sendirian.



Bahkan ketika sedang ke toilet.



Sedikit saja muncul rasa bosan, kita segera mengisinya dengan informasi.



Padahal, dalam kehidupan psikologis manusia, waktu kosong tidak selalu buruk.



Kita membutuhkan momen ketika tidak ada sesuatu yang secara aktif meminta perhatian.



Mengapa?



Karena pikiran membutuhkan kesempatan untuk mengembara.



Dalam keadaan tenang, kita dapat memikirkan berbagai hal yang sebelumnya tertunda.



Kita mungkin tiba-tiba menyadari bahwa sebenarnya kita tidak bahagia dengan pekerjaan tertentu.



Kita menyadari bahwa hubungan tertentu membuat kita lelah.



Kita teringat pada seseorang yang sudah lama tidak dihubungi.



Kita menemukan ide baru.



Kita memahami masalah yang selama ini terasa membingungkan.



Atau kita hanya menyadari bahwa ternyata kita sedang kelelahan.



Hal-hal seperti itu sering muncul bukan ketika kita sedang menerima banyak informasi, tetapi ketika pikiran mendapatkan ruang.



Media sosial dapat menjadi salah satu cara kita menghindari ruang tersebut.



Setiap kali muncul rasa tidak nyaman, kita mengalihkan perhatian.



Bosan? Scroll.



Cemas? Scroll.



Kesepian? Scroll.



Tidak ingin berpikir? Scroll.



Lama-kelamaan, kita menjadi sangat terlatih untuk menghindari keheningan.



Padahal keheningan bukan musuh.



Terkadang keheningan adalah tempat kita akhirnya mendengar diri sendiri.



5. Jeda Membantu Kita Mengembalikan Perhatian kepada Kehidupan Nyata



Ada ironi besar dalam penggunaan media sosial.



Kita bisa mengetahui apa yang dilakukan orang di belahan dunia lain, tetapi tidak menyadari apa yang sedang terjadi di sekitar kita.



Kita tahu siapa yang sedang berlibur.



Kita tahu siapa yang baru menikah.



Kita tahu siapa yang sedang berdebat.



Kita tahu tren terbaru.



Tetapi mungkin kita tidak benar-benar memperhatikan orang yang sedang duduk di samping kita.



Kita mungkin sedang makan bersama keluarga sambil memeriksa notifikasi.



Sedang berjalan bersama pasangan sambil sesekali melihat layar.



Sedang berkumpul dengan teman tetapi masing-masing sibuk dengan ponselnya.



Secara fisik kita berada di satu tempat.



Namun secara mental kita berada di tempat lain.



Dalam psikologi, perhatian merupakan bagian penting dari pengalaman kita. Apa yang kita perhatikan ikut menentukan apa yang kita rasakan dan apa yang kita ingat.



Ketika perhatian terus-menerus diarahkan ke layar, pengalaman nyata bisa kehilangan sebagian kualitasnya.



Karena itu, sesekali meninggalkan ponsel dapat menjadi latihan untuk kembali hadir.



Makan tanpa memotret.



Berjalan tanpa merekam.



Berbicara tanpa memeriksa notifikasi.



Menikmati matahari terbenam tanpa merasa perlu mengunggahnya.



Menghabiskan waktu bersama orang yang kita cintai tanpa memikirkan bagaimana momen tersebut terlihat di mata orang lain.



Ada jenis kebahagiaan yang tidak membutuhkan penonton.



Dan mungkin kita perlu mengingat kembali hal tersebut.



6. Kita Tidak Harus Selalu Mengetahui Apa yang Sedang Terjadi



Salah satu jebakan media sosial adalah munculnya perasaan bahwa kita harus selalu mengetahui perkembangan terbaru.



Ada berita baru.



Tren baru.



Drama baru.



Komentar baru.



Video baru.



Pendapat baru.



Orang yang kita ikuti baru saja mengunggah sesuatu.



Kemudian muncul perasaan:



"Aku harus tahu."



Dalam psikologi, rasa takut tertinggal dari informasi atau pengalaman sosial sering disebut sebagai FOMO (fear of missing out).



FOMO membuat kita memeriksa ponsel bukan karena benar-benar membutuhkan sesuatu, tetapi karena takut ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan kita.



Padahal, tidak semua informasi penting untuk kita ketahui.



Tidak semua perdebatan perlu kita ikuti.



Tidak semua tren perlu kita pahami.



Tidak semua kehidupan orang perlu kita pantau.



Dan tidak semua hal yang terjadi hari ini akan memiliki arti bagi kita seminggu kemudian.



Kemampuan untuk mengatakan:



"Aku tidak perlu tahu semuanya."



adalah bentuk kebebasan psikologis.



Ketika kita berani meninggalkan media sosial untuk sementara, kita belajar bahwa dunia tetap berjalan meskipun kita tidak mengawasinya.



Teman-teman tetap hidup.



Berita tetap muncul.



Orang lain tetap melakukan berbagai hal.



Dan kita tidak harus hadir dalam setiap percakapan.



Kesadaran seperti ini dapat mengurangi dorongan untuk selalu terhubung.



7. Kita Perlu Mengingat Bahwa Identitas Kita Lebih Besar daripada Kehadiran Digital



Alasan terakhir mungkin yang paling penting.



Media sosial perlahan dapat membuat seseorang terlalu memikirkan bagaimana dirinya terlihat.



Apa yang orang pikirkan tentang kita?



Apakah unggahan kita cukup bagus?



Apakah orang menyukai foto kita?



Apakah ada yang memberikan komentar?



Apakah kita terlihat sukses?



Apakah kita terlihat bahagia?



Tanpa sadar, kita mulai membangun versi diri yang ditujukan untuk dilihat orang lain.



Kita memilih foto terbaik.



Menulis caption tertentu.



Menyembunyikan kegagalan.



Menampilkan keberhasilan.



Mengatur bagaimana kehidupan kita terlihat.



Tentu saja, tidak ada yang salah dengan membagikan hal-hal yang kita sukai.



Masalah muncul ketika penilaian terhadap diri sendiri mulai terlalu bergantung pada respons eksternal.



Jika banyak orang menyukai unggahan kita, kita merasa berharga.



Jika responsnya sedikit, kita merasa tidak menarik.



Jika orang lain memuji, kita merasa percaya diri.



Jika dikritik, harga diri kita ikut terguncang.



Di titik tertentu, kita tidak lagi sekadar menggunakan media sosial.



Kita mulai mencari identitas melalui media sosial.



Jeda dapat membantu memisahkan keduanya.



Ketika tidak ada likes, komentar, views, atau followers yang harus diperhatikan, kita dipaksa kembali kepada pertanyaan yang lebih mendasar:



"Siapa aku ketika tidak ada orang yang sedang melihat?"



Pertanyaan itu mungkin terasa sederhana.



Tetapi jawabannya sangat penting.



Karena pada akhirnya, kehidupan kita tidak hanya terdiri dari apa yang dapat ditampilkan kepada publik.



Ada bagian dari diri kita yang tidak pernah diunggah.



Ada hubungan yang tidak pernah difoto.



Ada perjuangan yang tidak pernah diceritakan.



Ada kebaikan yang tidak pernah mendapatkan likes.



Ada pencapaian yang tidak pernah masuk story.



Dan semua itu tetap memiliki nilai.



Jadi, Haruskah Kita Menghapus Semua Media Sosial?



Tidak harus.



Tujuannya bukan membuat kita membenci media sosial atau menganggap semua penggunaan teknologi sebagai sesuatu yang buruk.



Media sosial dapat memberikan banyak manfaat.



Kita bisa terhubung dengan orang lain.



Belajar sesuatu yang baru.



Membangun bisnis.



Menemukan komunitas.



Mendapatkan inspirasi.



Bahkan menemukan dukungan ketika sedang menghadapi masa sulit.



Yang perlu kita bangun adalah hubungan yang lebih sadar dengan teknologi.



Kita tidak harus bertanya:



"Apakah media sosial buruk?"



Pertanyaan yang lebih berguna adalah:



"Apakah cara aku menggunakan media sosial saat ini masih membantu kehidupan yang ingin aku jalani?"



Jika jawabannya iya, pertahankan.



Jika tidak, mungkin sudah waktunya membuat batas.



Batas tersebut tidak harus ekstrem.



Kita bisa mencoba satu hari tanpa media sosial setiap minggu.



Atau tidak membuka media sosial selama satu jam setelah bangun tidur.



Bisa juga menetapkan waktu tertentu pada malam hari ketika ponsel tidak lagi digunakan.



Yang penting bukan kesempurnaan.



Yang penting adalah kesadaran.



Jeda Bukan Berarti Melarikan Diri



Menjauh dari media sosial sesekali bukan berarti kita ingin melarikan diri dari dunia.



Justru bisa menjadi cara untuk kembali ke dunia yang sebenarnya sedang kita jalani.



Dunia yang terdiri dari percakapan nyata.



Makanan yang benar-benar kita rasakan.



Orang-orang yang benar-benar berada di sekitar kita.



Pekerjaan yang benar-benar sedang kita lakukan.



Tubuh yang perlu beristirahat.



Pikiran yang perlu tenang.



Dan kehidupan yang tidak selalu harus didokumentasikan.



Kita hidup dalam zaman yang membuat kita sangat mudah terhubung dengan semua orang.



Namun ironisnya, kemampuan untuk selalu terhubung juga membuat kita semakin membutuhkan kemampuan untuk memutuskan hubungan sementara.



Bukan karena kita tidak peduli.



Tetapi karena kita ingin kembali peduli pada hal-hal yang benar-benar penting.



Sesekali, letakkan ponsel.



Tutup aplikasi.



Berhenti menggulir.



Duduklah dalam keheningan.



Pergilah berjalan tanpa perlu merekamnya.



Berbicara dengan seseorang tanpa melihat layar.



Baca buku.



Lakukan sesuatu yang tidak menghasilkan likes.



Biarkan dunia digital berjalan tanpa pengawasan kita untuk sementara.



Mungkin pada awalnya terasa aneh.



Mungkin terasa membosankan.



Namun setelah beberapa waktu, kita mungkin menyadari sesuatu:



Kehidupan ternyata tidak pernah sesepi yang kita kira ketika kita berhenti menggulir layar.



Dan mungkin, selama ini bukan kehidupan yang kekurangan sesuatu.



