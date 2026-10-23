Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini adalah hari yang baik karena usaha zodiak gemini akan diakui dan dihargai. Gemini mungkin juga memiliki peluang kerja yang lebih baik jadi pertimbangkan semua manfaat dan kerugian dari peluang karir baru sebelum mengambil keputusan.

Jangan khawatir, karena gemini akan dapat mengatasi masalah ini. Rencanakan liburan singkat bersama orang-orang terkasih untuk memberi Anda kelegaan yang sangat dibutuhkan dari stres atau tekanan kerja.

Zodiak cancer mungkin merasa sangat berenergi dan kuat. Kemampuan artistik cancer mungkin meningkat, sehingga cancer mungkin merasa terinspirasi untuk menggunakannya.

Cancer harus mengekspresikan perasaan, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Cancer terkadang bisa menjadi sangat introvert, tetapi cobalah menikmati sedikit keberanian sesekali.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini bisa menikmati hari yang penuh kebahagiaan dengan menghabiskan waktu bersama pasangan. Terkait karir, lakukan sesuatu yang cerdas, kreatif, inovatif, serta yang bernilai abadi di sektor karir