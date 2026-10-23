Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 23 Oktober 2026 | 12.55 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini adalah hari yang baik karena usaha zodiak gemini akan diakui dan dihargai. Gemini mungkin juga memiliki peluang kerja yang lebih baik  jadi pertimbangkan semua manfaat dan kerugian dari peluang karir baru sebelum mengambil keputusan. 

Jangan khawatir, karena gemini akan dapat mengatasi masalah ini. Rencanakan liburan singkat bersama orang-orang terkasih untuk memberi Anda kelegaan yang sangat dibutuhkan dari stres atau tekanan kerja.

Zodiak cancer mungkin merasa sangat berenergi dan kuat. Kemampuan artistik cancer mungkin meningkat, sehingga cancer mungkin merasa terinspirasi untuk menggunakannya. 

Cancer harus mengekspresikan perasaan, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Cancer terkadang bisa menjadi sangat introvert, tetapi cobalah menikmati sedikit keberanian sesekali.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini bisa menikmati hari yang penuh kebahagiaan dengan menghabiskan waktu bersama pasangan. Terkait karir, lakukan sesuatu yang cerdas, kreatif, inovatif, serta yang bernilai abadi di sektor karir

Sementara itu, redakan ketegangan dan kejarlah waktu tidur yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Terkait keuangan, cobalah mengeksplorasi berbagai pilihan yang tersedia di pasar properti sebelum gemini memutuskan untuk membelinya.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Gemini 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 23 Oktober 2026 | 12.52 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cancer 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 23 Oktober 2026 | 12.50 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 23 Oktober 2026 | 12.44 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore