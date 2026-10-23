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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 23 Oktober 2026 | 12.50 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik)

JawaPos.com - Penemuan yang dibuat melalui astrologi atau numerologi, dapat membuat zodiak cancer menerima beberapa ide yang cukup revolusioner tentang diri sendiri, dunia, dan kehidupan. 

Cancer bisa terlibat dengan kelompok yang terkait dengan studi metafisika atau mengikuti kelas lokakarya daring. Hal ini mendatangkan arah baru dan akan meningkatkan pemikiran cancer.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer akan menerima ungkapan perasaan dari seseorang yang disukai. Terkait karir, alihkan perhatian saat memiliki beberapa karir yang membuat gelisah dan tegang. 

Sementara itu, kurangi tingkat stres dengan melakukan latihan pernapasan dalam serta yoga. Terkait keuangan, tunggulah waktu yang tepat dan pertimbangkan dengan matang sebelum berinvestasi di bidang properti.

Cinta Cancer

Jika menunggu ungkapan perasaan dari seseorang yang disukai, maka hari ini cancer akan mendapatkan apa yang diharapkan. Hal ini mungkin datang dalam bentuk yang mengejutkan dan romantis. Tunjukkan antusiasme atas perhatian seseorang tersebut dan pastikan cancer memberikan jawaban yang tepat.

Editor: Novia Tri Astuti
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