Panduan Shio Jumat 23 Oktober 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)
JawaPos.com – Sebuah ungkapan kecil kasih sayang dari shio Ular bisa sangat berarti dalam sebuah hubungan saat ini.
Sedangkan bagi shio Ayam, mengendalikan diri sangat penting saat ini.
Berikut ini ramalan shio pada hari Jumat 23 Oktober 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.
Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.
Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Jika berbicara soal keuangan, mungkin semuanya terlihat baik-baik saja.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk melunasi utang Anda?
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Jawa Pos
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