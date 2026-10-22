Si Paling Artsy, 4 Bulan Lahir Ini Punya Jiwa Seni dan Suka Berpetualang, Cek Bulan Lahirmu!

JawaPos.com - Tidak semua orang menikmati alam hanya dengan berjalan-jalan. Ada yang menemukan inspirasi untuk menulis puisi dari suara hujan, mengubah bunga di taman menjadi ide lukisan, atau mengabadikan pantulan air yang luput dari perhatian orang lain.



Bagi sebagian orang, kegiatan di luar ruangan justru menjadi cara untuk menemukan gagasan kreatif dan mengekspresikan diri. Kecintaan terhadap seni dan alam juga dapat berpadu dalam aktivitas sederhana.



Pengalaman tersebut tidak selalu harus berakhir dengan karya sempurna. Proses mengamati, mencoba, dan menikmati suasana pun bisa menjadi bagian yang menyenangkan.

Dalam astrologi populer, bulan kelahiran kerap dikaitkan dengan gambaran karakter dan preferensi seseorang. Salah satu gambaran menarik adalah perpaduan antara kecenderungan artistik dan kegemaran menjelajahi alam terbuka.

Dilansir dari Collective World, Kamis (22/10/2026), ada empat bulan kelahiran yang digambarkan memiliki sisi kreatif sekaligus menyukai aktivitas luar ruangan. Masing-masing memiliki cara berbeda dalam memadukan inspirasi alam dengan kegiatan seni, mulai dari menulis dan berkebun hingga fotografi serta menggambar selama perjalanan.



1. Maret, Menemukan Inspirasi dari Suasana Alam

Orang yang lahir pada Maret digambarkan mudah menemukan inspirasi kreatif ketika berada di luar ruangan. Berjalan di dekat kolam, memperhatikan cahaya yang memantul di permukaan air, atau mendengarkan hujan di antara dedaunan dapat memunculkan gagasan untuk menulis puisi.

Inspirasi itu tidak selalu menghasilkan karya yang secara langsung menggambarkan tempat yang dikunjungi. Tulisan yang tercipta justru dapat menangkap suasana hati, kesan melankolis, atau perasaan terbuka terhadap berbagai kemungkinan.

