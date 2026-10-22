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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 22 Oktober 2026 | 23.40 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Jumat, 23 Oktober 2026: Hubungan Harmonis, Karier Menuai Apresiasi

Ilustrasi zodiak Leo (pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo besok, Jumat, 23 Oktober 2026, menyoroti pentingnya menjaga hubungan baik, mengelola tanggung jawab, dan menghargai proses yang telah kamu jalani selama ini.

Kepercayaan diri yang menjadi salah satu kekuatan Leo dapat membantumu menghadapi berbagai situasi, tetapi sikap terbuka terhadap masukan orang lain juga diperlukan agar keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada keinginan pribadi.

Dalam kehidupan sehari-hari, perhatian terhadap orang terdekat bisa mempererat hubungan, sedangkan ketekunan dalam bekerja berpotensi membuat usaha yang selama ini dilakukan semakin terlihat.

Urusan keuangan pun perlu ditangani dengan bijaksana agar keinginan menikmati hasil kerja tidak membuat pengeluaran menjadi berlebihan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Leo untuk Jumat, 23 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Leo besok dapat terasa lebih menyenangkan jika kamu bersedia memberikan perhatian yang seimbang kepada pasangan maupun kebutuhan diri sendiri.

Keinginan untuk merasa dihargai memang wajar, tetapi hubungan yang sehat juga membutuhkan kemampuan untuk mendengarkan, memahami perasaan pasangan, dan menunjukkan kepedulian melalui tindakan sederhana.

Bagi Leo yang sudah memiliki pasangan, manfaatkan waktu yang tersedia untuk membangun kedekatan tanpa harus selalu merencanakan sesuatu yang istimewa.

Editor: Novia Tri Astuti
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