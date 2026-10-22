Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 22 Oktober 2026 | 23.35 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok Jumat, 23 Oktober 2026: Fokus Terjaga, Keuangan Menuntut Ketelitian

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Virgo besok, Jumat, 23 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya menjaga ketelitian dalam mengambil keputusan, baik dalam kehidupan pribadi maupun urusan pekerjaan.

Virgo yang dikenal teliti dan terorganisasi mungkin merasa lebih nyaman ketika segala sesuatu berjalan sesuai rencana, tetapi perubahan yang tidak terduga tetap perlu dihadapi dengan pikiran terbuka.

Besok, kemampuan untuk memilah prioritas akan membantu Virgo menyelesaikan tanggung jawab tanpa membiarkan hal-hal kecil menguras terlalu banyak energi.

Dalam hubungan asmara, komunikasi yang hangat dapat mengurangi kesalahpahaman, sedangkan dalam urusan keuangan, kebiasaan memeriksa detail akan membantu menjaga pengeluaran tetap terkendali.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Virgo untuk Jumat, 23 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Virgo besok membutuhkan keseimbangan antara perhatian terhadap detail dan kemampuan menerima pasangan apa adanya.

Kamu mungkin menyadari hal-hal kecil yang luput dari perhatian orang lain, tetapi tidak semua kekurangan perlu langsung dikomentari, terutama jika persoalan tersebut tidak berdampak besar pada hubungan.

Bagi Virgo yang sudah memiliki pasangan, cobalah menyampaikan keinginan dengan cara yang lebih lembut ketika ada sesuatu yang terasa kurang sesuai dengan harapan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Libra Besok Jumat, 23 Oktober 2026: Asmara Makin Dekat, Karier Butuh Keberanian - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Besok Jumat, 23 Oktober 2026: Asmara Makin Dekat, Karier Butuh Keberanian

Kamis, 22 Oktober 2026 | 23.30 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Jumat, 23 Oktober 2026: Asmara Menguat, Keuangan Waspada - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Jumat, 23 Oktober 2026: Asmara Menguat, Keuangan Waspada

Kamis, 22 Oktober 2026 | 23.25 WIB

Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Jumat, 23 Oktober 2026: Asmara Bersemi, Rezeki Mulai Terlihat - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Jumat, 23 Oktober 2026: Asmara Bersemi, Rezeki Mulai Terlihat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 23.20 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore