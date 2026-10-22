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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 22 Oktober 2026 | 23.30 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Jumat, 23 Oktober 2026: Asmara Makin Dekat, Karier Butuh Keberanian

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra besok, Jumat, 23 Oktober 2026, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi, hubungan dengan orang lain, dan tanggung jawab yang harus diselesaikan.

Libra yang dikenal menyukai keharmonisan mungkin dihadapkan pada situasi yang mengharuskannya menentukan pilihan secara tegas, terutama ketika keinginan untuk menyenangkan semua orang mulai berbenturan dengan kepentingan diri sendiri.

Besok, kemampuan untuk berkomunikasi secara terbuka akan membantu Libra menjaga hubungan tetap hangat sekaligus menghindari kesalahpahaman yang berlarut-larut.

Di sisi pekerjaan dan keuangan, pertimbangan yang matang serta keberanian mengambil keputusan dapat menjadi bekal untuk menghadapi berbagai kebutuhan dengan lebih terarah.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Libra untuk Jumat, 23 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Libra besok dapat berkembang lebih harmonis apabila kamu bersedia mengungkapkan perasaan secara jujur dan memberikan ruang bagi pasangan untuk menyampaikan pendapatnya.

Keinginan menjaga suasana tetap damai terkadang membuatmu memilih diam ketika ada hal yang sebenarnya mengganggu pikiran, padahal persoalan yang tidak dibicarakan justru berpotensi menimbulkan jarak emosional.

Bagi Libra yang sudah memiliki pasangan, Jumat ini bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki komunikasi dan membangun kembali kedekatan melalui perhatian sederhana.

Editor: Novia Tri Astuti
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